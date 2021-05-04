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https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731111048.html
В Мехико оценили безопасность других линий метрополитена
В Мехико оценили безопасность других линий метрополитена
Другие линии метро Мехико после крушения поезда на линии 12 безопасны для пассажиров, сообщила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:16
2021-05-04T16:35
обрушение метромоста в мехико
мехико
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в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Другие линии метро Мехико после крушения поезда на линии 12 безопасны для пассажиров, сообщила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум."Да", - сказала Шейнбаум, отвечая на вопрос о безопасности остальных линий метро.В настоящее время линия 12 закрыта. Для передвижения пассажиров выделены 490 бесплатных автобусов.Ведется расследования причин катастрофы.Число погибших при крушении поезда составляет 23, в больницы направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/mekhiko-1731109508.html
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РИА Новости
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
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обрушение метромоста в мехико, мехико, мексика, в мире

В Мехико оценили безопасность других линий метрополитена

16:16 04.05.2021 (обновлено: 16:35 04.05.2021)
 
© REUTERS / Luis CortesСпасатели на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Luis Cortes
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Другие линии метро Мехико после крушения поезда на линии 12 безопасны для пассажиров, сообщила журналистам мэр города Клаудиа Шейнбаум.
"Да", - сказала Шейнбаум, отвечая на вопрос о безопасности остальных линий метро.
В настоящее время линия 12 закрыта. Для передвижения пассажиров выделены 490 бесплатных автобусов.
Ведется расследования причин катастрофы.
Число погибших при крушении поезда составляет 23, в больницы направлены 79 человек.
Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
Спасатель на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 16:04В мире
Власти Мехико рассказали о неопознанных жертвах ЧП с метромостом
 
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