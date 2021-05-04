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https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731106939.html
В Мехико проверят информацию о пропавших после обрушения моста людях
В Мехико проверят информацию о пропавших после обрушения моста людях
Власти Мехико в настоящее время проверяют информацию о возможных пропавших людях в связи с крушением поезда в столице, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:49
2021-05-04T15:49
обрушение метромоста в мехико
мехико
мексика
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Власти Мехико в настоящее время проверяют информацию о возможных пропавших людях в связи с крушением поезда в столице, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум."Мы сейчас проверяем, есть ли какая-либо семья, которая не может найти близкого. Среди погибших большинство до сих пор не опознано. Генпрокуратура сейчас работает над их опознанием", - сказала она журналистам.Число погибших в крушении поезда составляет 23 человека, в больницы были направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731104661.html
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60
Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
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обрушение метромоста в мехико, мехико, мексика, в мире

В Мехико проверят информацию о пропавших после обрушения моста людях

15:49 04.05.2021
 
© REUTERS / Luis Cortes Спасатель на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатель на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Luis Cortes
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Власти Мехико в настоящее время проверяют информацию о возможных пропавших людях в связи с крушением поезда в столице, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум.
"Мы сейчас проверяем, есть ли какая-либо семья, которая не может найти близкого. Среди погибших большинство до сих пор не опознано. Генпрокуратура сейчас работает над их опознанием", - сказала она журналистам.
Крушение метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 15:26
Тела четырех погибших при обрушении моста в Мехико остаются внутри вагона
Число погибших в крушении поезда составляет 23 человека, в больницы были направлены 79 человек.
Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
 
Обрушение метромоста в МехикоМехикоМексикаВ мире
 
 
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