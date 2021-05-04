https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731106939.html

В Мехико проверят информацию о пропавших после обрушения моста людях

В Мехико проверят информацию о пропавших после обрушения моста людях

Власти Мехико в настоящее время проверяют информацию о возможных пропавших людях в связи с крушением поезда в столице, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:49

2021-05-04T15:49

2021-05-04T15:49

обрушение метромоста в мехико

мехико

мексика

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Власти Мехико в настоящее время проверяют информацию о возможных пропавших людях в связи с крушением поезда в столице, сообщила мэр города Клаудиа Шейнбаум."Мы сейчас проверяем, есть ли какая-либо семья, которая не может найти близкого. Среди погибших большинство до сих пор не опознано. Генпрокуратура сейчас работает над их опознанием", - сказала она журналистам.Число погибших в крушении поезда составляет 23 человека, в больницы были направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.

https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731104661.html

мехико

мексика

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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали. 2021-05-04T15:49 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико, мексика, в мире