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Глава Мексики выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда
Глава Мексики выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда в столице страны. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:12
2021-05-04T15:12
2021-05-04T16:30
обрушение метромоста в мехико
мексика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда в столице страны."Это грустная новость, направляем наши соболезнования семьям погибших в этом инциденте", - говорится в заявлении президента."Наша поддержка раненым, будем стараться спасти им жизнь, чтобы не допустить больше смертей", - добавил он.Число погибших при крушении поезда составляет 23 человека, в больницы направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/mekhiko-1731109508.html
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обрушение метромоста в мехико, мексика, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда в столице страны.
"Это грустная новость, направляем наши соболезнования семьям погибших в этом инциденте", - говорится в заявлении президента.
"Наша поддержка раненым, будем стараться спасти им жизнь, чтобы не допустить больше смертей", - добавил он.
Число погибших при крушении поезда составляет 23 человека, в больницы направлены 79 человек.
Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.