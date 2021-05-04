https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731102416.html

Глава Мексики выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда

Глава Мексики выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда в столице страны. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:12

2021-05-04T15:12

2021-05-04T16:30

обрушение метромоста в мехико

мексика

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мая – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования семьям погибших при крушении поезда в столице страны."Это грустная новость, направляем наши соболезнования семьям погибших в этом инциденте", - говорится в заявлении президента."Наша поддержка раненым, будем стараться спасти им жизнь, чтобы не допустить больше смертей", - добавил он.Число погибших при крушении поезда составляет 23 человека, в больницы направлены 79 человек.Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22.00 по местному времени. Представитель Красного Креста сообщил РИА Новости, что все пострадавшие доставлены в больницы, на месте ЧП раненых больше нет. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в поезде было довольно многолюдно – многие в это время еще возвращаются с работы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/mekhiko-1731109508.html

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мексика, в мире