https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731055504.html
Мэр Мехико подтвердила гибель 15 человек при крушении метромоста
Мэр Мехико подтвердила гибель 15 человек при крушении метромоста
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила, что при крушении метромоста погибли 15 человек. Ее слова привел телеканал �Milenio. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:15
2021-05-04T08:15
2021-05-04T10:29
обрушение метромоста в мехико
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МЕХИКО, 4 мая — РИА Новости. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум подтвердила, что при крушении метромоста погибли 15 человек. Ее слова привел телеканал �Milenio.По данным Министерства гражданской защиты, медики госпитализировали 34 человека. Спасательная операция продолжается. Ранее сообщалось о 13 погибших и около 70 пострадавших.Конструкция вместе с поездом рухнула на юго-востоке города в районе станций Оливос и Тесонко.Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре погиб человек, пострадали еще 29. Тогда его работу остановили на три дня. После этого запустили три линии, на восстановление работы еще трех ушел почти месяц.
https://ria.ru/20210504/metromost-1731055835.html
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-04T08:15
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, северная америка, в мире