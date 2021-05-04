https://ria.ru/20210504/medvedchuk-1731130273.html

США не нужен мир в Донбассе, считает Медведчук

США не нужен мир в Донбассе, считает Медведчук

США хотят, чтобы Украина стала плацдармом противостояния с РФ, Вашингтону не нужен мир в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа -... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T19:14

2021-05-04T19:14

2021-05-04T19:14

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

донецкая народная республика

владимир зеленский

ангела меркель

оон

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. США хотят, чтобы Украина стала плацдармом противостояния с РФ, Вашингтону не нужен мир в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук."Международные лидеры, которые поддержали (президента Украины Владимира) Зеленского, сделали правильно. Однако в этом хоре поддержавших тон задают Соединенные Штаты. Они хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США. Им не нужен мир на Донбассе", - написал он в Twitter.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Зеленский ранее посетил Донбасс на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения.Зеленский на фоне эскалации в Донбассе 16 апреля провел в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель также участвовала в переговорах в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210429/zelenskiy-1730511882.html

https://ria.ru/20210426/medvedchuk-1729957349.html

донецкая народная республика

сша

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донецкая народная республика, владимир зеленский, ангела меркель, оон, сша, украина, в мире