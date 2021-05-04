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https://ria.ru/20210504/medvedchuk-1731130273.html
США не нужен мир в Донбассе, считает Медведчук
США не нужен мир в Донбассе, считает Медведчук
США хотят, чтобы Украина стала плацдармом противостояния с РФ, Вашингтону не нужен мир в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа -... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T19:14
2021-05-04T19:14
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
донецкая народная республика
владимир зеленский
ангела меркель
оон
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. США хотят, чтобы Украина стала плацдармом противостояния с РФ, Вашингтону не нужен мир в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук."Международные лидеры, которые поддержали (президента Украины Владимира) Зеленского, сделали правильно. Однако в этом хоре поддержавших тон задают Соединенные Штаты. Они хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США. Им не нужен мир на Донбассе", - написал он в Twitter.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Зеленский ранее посетил Донбасс на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения.Зеленский на фоне эскалации в Донбассе 16 апреля провел в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель также участвовала в переговорах в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210429/zelenskiy-1730511882.html
https://ria.ru/20210426/medvedchuk-1729957349.html
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сша
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донецкая народная республика, владимир зеленский, ангела меркель, оон, сша, украина, в мире

США не нужен мир в Донбассе, считает Медведчук

19:14 04.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. США хотят, чтобы Украина стала плацдармом противостояния с РФ, Вашингтону не нужен мир в Донбассе, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.
"Международные лидеры, которые поддержали (президента Украины Владимира) Зеленского, сделали правильно. Однако в этом хоре поддержавших тон задают Соединенные Штаты. Они хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США. Им не нужен мир на Донбассе", - написал он в Twitter.
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Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что при обстреле возле поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский направил на место инцидента главу генштаба, а сам заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Зеленский ранее посетил Донбасс на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения.
Зеленский на фоне эскалации в Донбассе 16 апреля провел в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Канцлер Германии Ангела Меркель также участвовала в переговорах в режиме видеоконференции.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийАнгела МеркельООНСШАУкраинаВ мире
 
 
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