https://ria.ru/20210504/mayya-1731050004.html

Президент Мексики извинился перед народом майя за 500 лет притеснений

Президент Мексики извинился перед народом майя за 500 лет притеснений

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор от имени правительства и себя лично принес извинения народу майя за преступления против них времен конкисты,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T04:24

2021-05-04T04:24

2021-05-04T04:24

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

в мире

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор от имени правительства и себя лично принес извинения народу майя за преступления против них времен конкисты, колониального периода и современного государства, представитель майя предложила конвертировать их в поддержку и защиту прав коренных народов.На церемонии политика сопровождали президент Гватемалы Алехандро Джамматеи, губернаторы пяти штатов и федеральные министры. По словам Лопеса Обрадора, ко всеобщему стыду все коренные народы региона, а не только яки или майя, пострадали от колонизаторов и их потомков, "стали жертвами величайшей жестокости".Представитель народа майя Ана Дзиб в ответном слове попросила президента принести эти извинения в виде конкретных дел для защиты коренных народов - создать "комиссию памяти и признания", план развития коренных народов для решения их насущных проблем, а также обеспечить защиту достоинства и прав человека, чтобы несправедливость и дискриминация никогда не повторились.

https://ria.ru/20210318/maya-1601679926.html

мексика

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андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире