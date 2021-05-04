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Президент Мексики извинился перед народом майя за 500 лет притеснений
Президент Мексики извинился перед народом майя за 500 лет притеснений
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор от имени правительства и себя лично принес извинения народу майя за преступления против них времен конкисты,... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:24
2021-05-04T04:24
2021-05-04T04:24
андрес мануэль лопес обрадор
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор от имени правительства и себя лично принес извинения народу майя за преступления против них времен конкисты, колониального периода и современного государства, представитель майя предложила конвертировать их в поддержку и защиту прав коренных народов.На церемонии политика сопровождали президент Гватемалы Алехандро Джамматеи, губернаторы пяти штатов и федеральные министры. По словам Лопеса Обрадора, ко всеобщему стыду все коренные народы региона, а не только яки или майя, пострадали от колонизаторов и их потомков, "стали жертвами величайшей жестокости".Представитель народа майя Ана Дзиб в ответном слове попросила президента принести эти извинения в виде конкретных дел для защиты коренных народов - создать "комиссию памяти и признания", план развития коренных народов для решения их насущных проблем, а также обеспечить защиту достоинства и прав человека, чтобы несправедливость и дискриминация никогда не повторились.
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андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
от имени правительства и себя лично принес извинения народу майя за преступления против них времен конкисты, колониального периода и современного государства, представитель майя предложила конвертировать их в поддержку и защиту прав коренных народов.
"Здесь мы из необходимости соблюдения государственной этики и согласно собственным убеждениям приносим самые искренние извинения народу майя за ужасные преступления, которые совершали отдельные лица и национальные власти в ходе конкисты, трёх веков колониального господства и за 200 лет независимой Мексики", - заявил политик в ходе церемонии в карибском штате Кинтана-Роо, её трансляция велась в социальных сетях правительства.
На церемонии политика сопровождали президент Гватемалы Алехандро Джамматеи, губернаторы пяти штатов и федеральные министры. По словам Лопеса Обрадора, ко всеобщему стыду все коренные народы региона, а не только яки или майя, пострадали от колонизаторов и их потомков, "стали жертвами величайшей жестокости".
Представитель народа майя Ана Дзиб в ответном слове попросила президента принести эти извинения в виде конкретных дел для защиты коренных народов - создать "комиссию памяти и признания", план развития коренных народов для решения их насущных проблем, а также обеспечить защиту достоинства и прав человека, чтобы несправедливость и дискриминация никогда не повторились.