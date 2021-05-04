https://ria.ru/20210504/madrid-1731067187.html

Досрочные региональные выборы начались в автономном сообществе Мадрид

Досрочные региональные выборы начались в автономном сообществе Мадрид

Досрочные выборы проходят во вторник в автономном сообществе Мадрид, предстоит избрать 136 депутатов Ассамблеи Мадрида, по их итогам будет сформировано... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:12

2021-05-04T10:12

2021-05-04T10:13

"граждане"

podemos

испанская социалистическая рабочая партия

страна басков

мадрид (город)

испания

в мире

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МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Досрочные выборы проходят во вторник в автономном сообществе Мадрид, предстоит избрать 136 депутатов Ассамблеи Мадрида, по их итогам будет сформировано правительство столичного региона.Это уже четвертые выборы в Испании в условиях пандемии – региональные законодательные органы за последний год уже избрали жители Страны басков, Галисии и Каталонии.Избирательные участки открылись в 9.00 по местному времени (10.00 мск) и закроются в 20.00 (21.00 мск. Правом голоса обладают 5,1 миллиона человек, 4,8 из них живут в сообществе Мадрид. Открыты 1084 избирательных участка в 179 муниципалитетах. 211 тысяч избирателей проголосовали по почте досрочно – на 47% больше, чем на выборах 2019 года.Обычно в Испании выборы проходят в воскресенье, но на этот раз нынешняя глава правительства сообщества Мадрид, представитель Народной партии (НП) Исабель Диас Аюсо решила сделать исключение, из-за этого работодатели будут обязаны отпускать сотрудников на избирательные участки – максимум на четыре часа. В последний раз жители Мадрида голосовали в будний день в 1987 году. Разорвать пакт НП о коалиционном правительстве с центристами, сформированном менее двух лет назад, и созвать выборы решила именно госпожа Аюсо, за что подверглась резкой критике почти всех партий – в том числе центристской партии "Граждане" и всей оппозиции.Из-за эпидемии установлены санитарные правила. Так, люди, которые болеют COVID-19 или находятся на карантине смогут прийти проголосовать, но в промежутке с 19.00 до 20.00.Наиболее уязвимым слоям населения, в том числе избирателям старше 65 лет, рекомендуется голосовать с 10.00 до 12.00, впрочем, они могут прийти и проголосовать без очереди и в другое время.Явиться на избирательный участок с сопровождающим нельзя - за исключением людей с ограниченными возможностями. Пользоваться лифтами на участках также смогут только избиратели с ограниченными возможностями передвижения, а всем посетителям рекомендуется не опираться на перила на лестницах. Необходимо все время соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.Члены избирательных комиссий должны быть в масках FFP2 и постоянно проветривать помещения.Также власти рекомендуют принести заранее заполненный бюллетень из дома, чтобы не было задержек и минимизировать скопления людей. Впрочем, на избирательных участках бюллетени, разумеется, также будут лежать и можно будет заполнить их.Все избиратели должны быть в масках, при входе они должны воспользоваться антисептиком для рук. Снимать маску для установления их личности избиратели не должны - только если их попросят члены избирательной комиссии.Согласно опросам, первое место на выборах вновь получит правящая Народная партия - 41% опрошенных. Второе место, по прогнозам, займет Испанская социалистическая рабочая партия (21%), далее следуют левая Más Madrid (16%), крайне правая Vox (9% - 10%), левая Unidas Podemos (7%). Центристская партия "Граждане" получит очень плохие для себя результаты - около 4%. Таким образом, шансы на формирование правительства есть как у правого блока (Народная партия и VOX набирают около 50%), так и левого (социалисты, Más Madrid и Podemos набирают около 45%), согласно разным опросам, анализ которых провела газета País.

https://ria.ru/20210501/miting-1730850565.html

https://ria.ru/20210309/ispaniya-1600438382.html

страна басков

мадрид (город)

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"граждане", podemos, испанская социалистическая рабочая партия, страна басков, мадрид (город), испания, в мире