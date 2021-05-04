https://ria.ru/20210504/lukashenko-1731102750.html

Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогли Белоруссии в борьбе с COVID-19

Лукашенко заявил, что ЕС и США не помогли Белоруссии в борьбе с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что европейцы и американцы ничем не помогли республике в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:15

2021-05-04T15:15

2021-05-04T15:15

распространение коронавируса

роман головченко

коронавирус covid-19

александр лукашенко

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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что европейцы и американцы ничем не помогли республике в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.Как передает агентство Sputnik Беларусь, во вторник Лукашенко принял с докладом премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, с которым обсудил, в том числе числе финансирование антиковидных мер."Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы, если они есть, конечно, по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их", - заявил Лукашенко.При этом он обратил внимание, что Запад "завинчивает гайки" - вводит санкции против Белоруссии, чтобы "ухудшить здесь ситуацию".Лукашенко поинтересовался у премьера, как у Белоруссии обстоят дела в плане борьбы с коронавирусом."Главное при этом - мы лечили и будем лечить своих людей. И, дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. Чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах,… поддерживали", - добавил Лукашенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в Белоруссии составило 362 594, всего с начала распространения инфекции скончались 2582 заболевших.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, коронавирус covid-19, александр лукашенко, воз, белоруссия, оон, в мире