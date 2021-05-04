https://ria.ru/20210504/lavina-1731077951.html

Спасатели нашли тела двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии

Спасатели нашли тела двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии

Спасатели обнаружили тела еще двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии, заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:37

2021-05-04T11:37

2021-05-04T18:12

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии, заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Накануне стало известно, что группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова, вблизи населенного пункта Монды. Как сообщили в Следственном комитете, туристы регистрировали маршрут. Трое из группы попали под лавину. По информации республиканского главка СК, одного из них нашли мертвым. Местонахождение еще двоих до этого было неизвестно."Погибшие мужчины (все трое. — Прим. ред.) — в возрасте 50, 34 и 19 лет. В настоящее время спасатели вертолетом везут погибших в Иркутск", — сказала собеседница агентства.Двух выживших также доставили в административный центр. По информации МЧС, их состояние удовлетворительное.

https://ria.ru/20210504/splav-1731076694.html

республика бурятия

иркутск

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2021

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Спасение туристов, попавших под лавину в горах Бурятии. Кадры МЧС МЧС опубликовало видео спасения двух выживших туристов из Зеленогорска, которые попали под лавину в горах Бурятии. Известно о троих погибших под снежным завалом. На месте схода лавины погибли отец и сын Владимир и Виталий Марчины и Алексей Анопов. Все они были членами зеленогорского клуба спортивного туризма «Фирн». 2021-05-04T11:37 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутск, происшествия