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Спасатели нашли тела двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии
Спасатели нашли тела двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии
Спасатели обнаружили тела еще двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии, заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:37
2021-05-04T11:37
2021-05-04T18:12
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 мая — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела еще двух туристов, попавших под лавину в горах Бурятии, заявили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Накануне стало известно, что группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова, вблизи населенного пункта Монды. Как сообщили в Следственном комитете, туристы регистрировали маршрут. Трое из группы попали под лавину. По информации республиканского главка СК, одного из них нашли мертвым. Местонахождение еще двоих до этого было неизвестно."Погибшие мужчины (все трое. — Прим. ред.) — в возрасте 50, 34 и 19 лет. В настоящее время спасатели вертолетом везут погибших в Иркутск", — сказала собеседница агентства.Двух выживших также доставили в административный центр. По информации МЧС, их состояние удовлетворительное.
https://ria.ru/20210504/splav-1731076694.html
республика бурятия
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Спасение туристов, попавших под лавину в горах Бурятии. Кадры МЧС
МЧС опубликовало видео спасения двух выживших туристов из Зеленогорска, которые попали под лавину в горах Бурятии. Известно о троих погибших под снежным завалом. На месте схода лавины погибли отец и сын Владимир и Виталий Марчины и Алексей Анопов. Все они были членами зеленогорского клуба спортивного туризма «Фирн».
2021-05-04T11:37
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республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутск, происшествия