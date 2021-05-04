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Попавшие под лавину туристы регистрировали маршрут, заявили в СК
Попавшие под лавину туристы регистрировали маршрут, заявили в СК
Бурятские следователи уточнили, что попавшая под лавину группа туристов в горах республики регистрировала свой маршрут, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:13
2021-05-04T12:19
туризм
туристы
новости - туризм
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Бурятские следователи уточнили, что попавшая под лавину группа туристов в горах республики регистрировала свой маршрут, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. По информации республиканского главка СК, один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно. Двух выживших туристов доставили вертолетом в Иркутск. По информации МЧС, состояние выживших туристов удовлетворительное."Предварительно поступила информация о том, что туристическая группа совершала восхождение на вершину без регистрации в подразделении МЧС. После установления личности участников похода выяснилось, что регистрация группы состоялась 21 апреля 2021 года с использованием информационно-телекомуникационной сети с данными о маршруте передвижения", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что следователи продолжают доследственную проверку. В ближайшее время по месту нахождения двух выживших туристов будет направлено поручение о проведении отдельных процессуальных мероприятий.
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туризм, туристы, новости - туризм, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутск, происшествия

Попавшие под лавину туристы регистрировали маршрут, заявили в СК

08:13 04.05.2021 (обновлено: 12:19 04.05.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Бурятские следователи уточнили, что попавшая под лавину группа туристов в горах республики регистрировала свой маршрут, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. По информации республиканского главка СК, один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно. Двух выживших туристов доставили вертолетом в Иркутск. По информации МЧС, состояние выживших туристов удовлетворительное.
"Предварительно поступила информация о том, что туристическая группа совершала восхождение на вершину без регистрации в подразделении МЧС. После установления личности участников похода выяснилось, что регистрация группы состоялась 21 апреля 2021 года с использованием информационно-телекомуникационной сети с данными о маршруте передвижения", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следователи продолжают доследственную проверку. В ближайшее время по месту нахождения двух выживших туристов будет направлено поручение о проведении отдельных процессуальных мероприятий.
Лавина - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 06:09
В Бурятии нашли мертвым одного из трех туристов, которых накрыла лавина
 
ТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИркутскПроисшествия
 
 
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