https://ria.ru/20210504/lavina-1731055082.html

Попавшие под лавину туристы регистрировали маршрут, заявили в СК

Попавшие под лавину туристы регистрировали маршрут, заявили в СК

Бурятские следователи уточнили, что попавшая под лавину группа туристов в горах республики регистрировала свой маршрут, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:13

2021-05-04T08:13

2021-05-04T12:19

туризм

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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Бурятские следователи уточнили, что попавшая под лавину группа туристов в горах республики регистрировала свой маршрут, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.Ранее региональный главк МЧС сообщил, что незарегистрированная группа из пяти человек оказалась в районе схода снежной массы на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. По информации республиканского главка СК, один из трех туристов, попавших под лавину в Бурятии, найден мертвым, местонахождение ещё двоих оставшихся под снегом неизвестно. Двух выживших туристов доставили вертолетом в Иркутск. По информации МЧС, состояние выживших туристов удовлетворительное."Предварительно поступила информация о том, что туристическая группа совершала восхождение на вершину без регистрации в подразделении МЧС. После установления личности участников похода выяснилось, что регистрация группы состоялась 21 апреля 2021 года с использованием информационно-телекомуникационной сети с данными о маршруте передвижения", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что следователи продолжают доследственную проверку. В ближайшее время по месту нахождения двух выживших туристов будет направлено поручение о проведении отдельных процессуальных мероприятий.

https://ria.ru/20210504/lavina-1731051269.html

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туризм, туристы, новости - туризм, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутск, происшествия