В России ответили на слова Зеленского о войне в Европе из-за Крыма
15:57 04.05.2021 (обновлено: 17:00 04.05.2021)
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего конфликт в Донбассе и воссоединение Крыма с Россией "войной в Европе". Подробнее — в материале РИА Новости.
Депутат Госдумы Артем Туров возложил ответственность за развязывание боев на Запад.
"Те события на Украине поддержала именно Европа, поддержав государственный переворот и приход незаконной власти, что повлекло за собой череду протестов на юго-востоке", — сказал он в беседе с "Дума ТВ".
"Зеленскому надо призвать к ответственности в первую очередь деятелей в том числе этих стран, с которыми он сегодня беседует, ищет поддержку", — продолжил депутат.
Туров подчеркнул, что Западу не нужна сильная Украина, потому что она лишь инструмент для сдерживания России.
"Для нас украинский народ как был, так и остается братским. И Российская Федерация не планировала никакие агрессии, мы лишь отстаиваем свои интересы и защищаем наших граждан", — подытожил он.
Заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в эфире радио Sputnik назвал Украину основным дестабилизатором в регионе.
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"Основным провокатором обострения ситуации в Донбассе является украинская сторона. Именно она наращивала военное присутствие", — добавил Евсеев.
По его мнению, киевские власти впали в зависимость от Вашингтона.
На Западе часто звучат заявления о "российской угрозе", не подкрепленные доказательствами. В Москве указывали, что страна не собирается ни на кого нападать. При этом НАТО использует подобные спекуляции как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ. По словам Владимира Путина, обвинения в агрессии в адрес Москвы — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".