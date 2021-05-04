В Крыму рассказали, кто стоит за саммитом по "возращению" полуострова
09:22 04.05.2021 (обновлено: 13:21 04.05.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. США — главный инициатор саммита "Крымская платформа", на котором Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США заверили украинскую сторону в участии в саммите "Крымская платформа".
"Здесь нет ничего удивительного. Роль США в создании "Крымской платформы" — главная. Они и есть зачинщики и идеологи всей этой истории", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, организаторы саммита преследуют цель создать провокации и сложную ситуацию вокруг российского Крыма.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировали на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".