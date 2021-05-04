https://ria.ru/20210504/krym-1731060028.html

В Крыму рассказали, кто стоит за саммитом по "возращению" полуострова

В Крыму рассказали, кто стоит за саммитом по "возращению" полуострова

США — главный инициатор саммита "Крымская платформа", на котором Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, считает вице-премьер крымского... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:22

2021-05-04T09:22

2021-05-04T13:21

россия

георгий мурадов

республика крым

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. США — главный инициатор саммита "Крымская платформа", на котором Украина планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США заверили украинскую сторону в участии в саммите "Крымская платформа".По его словам, организаторы саммита преследуют цель создать провокации и сложную ситуацию вокруг российского Крыма.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, запланировали на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210504/alliance-1730340879.html

россия

республика крым

сша

украина

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россия, георгий мурадов, республика крым, сша, украина