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Россиян предупредили о санкциях за досрочное погашение кредита
Россиян предупредили о санкциях за досрочное погашение кредита
Не все банки следуют закону, некоторые из них могут начислить заемщику штраф за нарушение договора при досрочном погашении долга, об этом агентству "Прайм"... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:57
2021-05-04T07:51
егор редин
ипотека
общество
экономика
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Не все банки следуют закону, некоторые из них могут начислить заемщику штраф за нарушение договора при досрочном погашении долга, об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.Как указал Гавришев, в кредитных договорах обычно прописывается возможность досрочного погашения долга. С 2011 года российские банки обязали давать такое право заемщикам, не требуя взамен дополнительных платежей и комиссий. В ситуации, когда этот пункт не прописан в договоре, заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней. "Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права", — продолжает управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Гавришев рекомендует в случае, если банк все-таки оштрафовал за досрочное погашение кредита, оспорить такое решение согласно статье 809 ГК РФ и написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.Юристы советуют также после погашения долга запросить у банка уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью ответственного сотрудника и печатью, что будет подтверждением того, что обязательства перед кредитной организацией исполнены.Способ выгодно погасить ипотекуЧтобы гасить ипотеку быстро и без больших переплат нужно выплачивать часть денег досрочно, причем выгоднее всего снижать ипотечный платеж, а не срок кредита, ранее рассказала URA.RU заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.В качестве оптимального срока ипотечного кредита специалист назвала семь лет. Она объяснила, что следует сначала снизить размер платежа до оптимальных значений, чтобы снизить риск невыплат из-за непредвиденных обстоятельств."Но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита", — объяснила Решетникова.Она призвала с первых месяцев начинать досрочное погашение ипотеки, чтобы сохранить баланс между суммой долга и переплатой по процентам.Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, в свою очередь, отметила, что можно оставить платеж прежним и сократить срок кредита, переплата при этом все равно будет меньше.Три выхода из долговой ямыОблегчить ставшее непосильным долговое бремя можно тремя разными способами в зависимости от тяжести ситуации, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Плюсы и минусы этих вариантов она сравнила в интервью радио Sputnik.По словам эксперта, в первую очередь нужно трезво оценить свои финансовые перспективы на полгода-год. Если вы придете к выводу, что за это время ваша финансовая ситуация наверняка не улучшится, то разумным выходом может стать процедура банкротства."Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6-12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство", — предлагает независимый финансовый советник.Минусом банкротства, продолжила Смирнова, станет то, что это будет для человека своего рода черной меткой: на какое-то время ему придется забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте, и о самостоятельных бизнес-проектах. После этой процедуры в течение пяти лет ему не дадут кредитов, нельзя будет заниматься бизнесом и на ведущую позицию в той или иной сфере его не пригласят.Так что к этому способу нужно прибегать в крайнем случае, предупредила эксперт. И, если есть такая возможность, лучше пытаться найти менее радикальный выход из положения, например договариваться с банком о кредитных каникулах.Третий способ выхода из долговой ямы, считает она, подойдет тем, у кого нет проблем с погашением кредита, но есть желание уменьшить объем ежемесячных платежей. В этом случае можно попытаться сделать рефинансирование, то есть перекредитоваться под меньший процент, заключила независимый финансовый советник.
https://ria.ru/20210324/dolgi-1602554646.html
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егор редин, ипотека, общество, экономика

Россиян предупредили о санкциях за досрочное погашение кредита

04:57 04.05.2021 (обновлено: 07:51 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Симферополе
Девушка на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Не все банки следуют закону, некоторые из них могут начислить заемщику штраф за нарушение договора при досрочном погашении долга, об этом агентству "Прайм" рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Как указал Гавришев, в кредитных договорах обычно прописывается возможность досрочного погашения долга. С 2011 года российские банки обязали давать такое право заемщикам, не требуя взамен дополнительных платежей и комиссий. В ситуации, когда этот пункт не прописан в договоре, заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней.
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"Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права", — продолжает управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Гавришев рекомендует в случае, если банк все-таки оштрафовал за досрочное погашение кредита, оспорить такое решение согласно статье 809 ГК РФ и написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.
Юристы советуют также после погашения долга запросить у банка уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью ответственного сотрудника и печатью, что будет подтверждением того, что обязательства перед кредитной организацией исполнены.

Способ выгодно погасить ипотеку

Чтобы гасить ипотеку быстро и без больших переплат нужно выплачивать часть денег досрочно, причем выгоднее всего снижать ипотечный платеж, а не срок кредита, ранее рассказала URA.RU заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
В качестве оптимального срока ипотечного кредита специалист назвала семь лет. Она объяснила, что следует сначала снизить размер платежа до оптимальных значений, чтобы снизить риск невыплат из-за непредвиденных обстоятельств.
"Но при этом продолжать платить как минимум уже привычную сумму ежемесячного платежа, направляя образовавшуюся в результате его сокращения дельту на дальнейшее досрочное гашение кредита", — объяснила Решетникова.
Она призвала с первых месяцев начинать досрочное погашение ипотеки, чтобы сохранить баланс между суммой долга и переплатой по процентам.
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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, в свою очередь, отметила, что можно оставить платеж прежним и сократить срок кредита, переплата при этом все равно будет меньше.

Три выхода из долговой ямы

Облегчить ставшее непосильным долговое бремя можно тремя разными способами в зависимости от тяжести ситуации, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Плюсы и минусы этих вариантов она сравнила в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, в первую очередь нужно трезво оценить свои финансовые перспективы на полгода-год. Если вы придете к выводу, что за это время ваша финансовая ситуация наверняка не улучшится, то разумным выходом может стать процедура банкротства.
"Если денег нет и абсолютно нет возможности платить по долгам, и в ближайшие 6-12 месяцев ситуация не наладится, то есть если произошла потеря работы или трудоспособности, то ситуация патовая. В таком случае я бы рекомендовала подавать на банкротство", — предлагает независимый финансовый советник.
Минусом банкротства, продолжила Смирнова, станет то, что это будет для человека своего рода черной меткой: на какое-то время ему придется забыть не только о новых кредитах, но и о карьерном росте, и о самостоятельных бизнес-проектах. После этой процедуры в течение пяти лет ему не дадут кредитов, нельзя будет заниматься бизнесом и на ведущую позицию в той или иной сфере его не пригласят.
Так что к этому способу нужно прибегать в крайнем случае, предупредила эксперт. И, если есть такая возможность, лучше пытаться найти менее радикальный выход из положения, например договариваться с банком о кредитных каникулах.
Третий способ выхода из долговой ямы, считает она, подойдет тем, у кого нет проблем с погашением кредита, но есть желание уменьшить объем ежемесячных платежей. В этом случае можно попытаться сделать рефинансирование, то есть перекредитоваться под меньший процент, заключила независимый финансовый советник.
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