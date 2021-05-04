https://ria.ru/20210504/kredit-1731045315.html

Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита

Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита

В кредитных договорах обычно прописывается возможность досрочного погашения долга. С 2011 года российские банки обязали давать такое право заемщикам, не требуя... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T02:17

2021-05-04T02:17

2021-05-04T02:17

россия

экономика

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В кредитных договорах обычно прописывается возможность досрочного погашения долга. С 2011 года российские банки обязали давать такое право заемщикам, не требуя взамен дополнительных платежей и комиссий. В ситуации, когда этот пункт не прописан в договоре, заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней. Правда, не все банки следуют закону и могут начислить заемщику штраф за нарушение договора, рассказал агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев. Гавришев рекомендует в случае, если банк все-таки оштрафовал за досрочное погашение кредита, оспорить такое решение согласно статье 809 ГК РФ и написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа. Юристы советуют также после погашения долга запросить у банка уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью ответственного сотрудника и печатью."Этот документ будет подтверждением того, что ваши обязательства перед банком исполнены, кредит считается погашенным и кредитная организация не имеет к вам претензий", — объясняет Редин.

https://ria.ru/20210412/kredit-1727828873.html

россия

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россия, экономика