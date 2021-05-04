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Наука
https://ria.ru/20210504/kosmos-1731063763.html
Астроном рассказал, как увидеть метеорный поток Майские Аквариды
Астроном рассказал, как увидеть метеорный поток Майские Аквариды
Наилучшие условия для наблюдения метеорного потока Майские Аквариды из созвездия Водолея сложатся в южных регионах России, пик активности придется на ночи с 4... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:56
2021-05-04T09:56
наука
россия
земля
александр якушечкин
космос - риа наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Наилучшие условия для наблюдения метеорного потока Майские Аквариды из созвездия Водолея сложатся в южных регионах России, пик активности придется на ночи с 4 на 5 и с 5 на 6 мая, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.Прародительницей метеорного потока эта-Аквариды (Майские Аквариды) является знаменитая комета Галлея, орбиту которой Земля пересекает дважды - в мае с ней связан метеорный поток эта-Аквариды, а в октябре — Ориониды, сообщил астроном. Имя потока происходит от латинского названия созвездия Водолей, где находится радиант потока (мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры)."В 2021 году вычисления предсказывают максимум потока в ночь с 4 на 5 мая, но лучше наблюдать две ночи – с 4 на 5 и с 5 на 6. Радиант потока восходит над горизонтом, для широты Крыма в районе 2.30 мск. Для широты Москвы 5 мая восход радианта состоится еще раньше - в 2.15 ночи. Но наблюдениям в северных широтах помешают астрономические сумерки (для широты Москвы начинаются в 1.28 и длятся до 3.03, а также более ранний восход Солнца - в 4.39). В Крыму восход Солнца произойдет в 5.28 мск ", - сказал Якушечкин.Тем не менее наблюдать поток можно уже с 2 часов ночи, так как есть шансы увидеть метеоры, вылетающие прямо из-за горизонта. Наблюдениям в этом году помешает убывающая Луна, которая восходит 5 мая в 3.20, будет находиться в Водолее и своим блеском затмит часть неярких метеоров, добавил Якушечкин.Особенностью потока является огромная скорость метеоров, отметил астроном. Это обусловлено тем, что метеорные частицы потока движутся навстречу Земле, таким образом, взаимная скорость частиц метеорного потока и Земли в ее движении вокруг Солнца складываются. Скорость метеорных частиц потока относительно Земли составляет около 66 километров в секунду или более 237 тысяч километров в час.Астроном посоветовал наблюдать Майские Аквариды, расположившись так, чтобы смотреть на восточную часть небосвода. Лучше всего уехать из города, чтобы не было засветки неба. Непременным условием для наблюдений является ясное и безоблачное небо, добавил он. Помимо наблюдения потока Акварид в эти ночи можно полюбоваться Сатурном, который находится в Козероге (восход над горизонтом для Крыма – 2.10) и Юпитером (находится в Водолее, восход в 2.45), добавил он.
https://ria.ru/20210430/astronomy-1730644644.html
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россия, земля, александр якушечкин, космос - риа наука

Астроном рассказал, как увидеть метеорный поток Майские Аквариды

09:56 04.05.2021
 
© NASAМетеор из потока "Персеиды". 12 августа 2018
Метеор из потока Персеиды. 12 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Наилучшие условия для наблюдения метеорного потока Майские Аквариды из созвездия Водолея сложатся в южных регионах России, пик активности придется на ночи с 4 на 5 и с 5 на 6 мая, рассказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
Прародительницей метеорного потока эта-Аквариды (Майские Аквариды) является знаменитая комета Галлея, орбиту которой Земля пересекает дважды - в мае с ней связан метеорный поток эта-Аквариды, а в октябре — Ориониды, сообщил астроном. Имя потока происходит от латинского названия созвездия Водолей, где находится радиант потока (мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры).
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"В 2021 году вычисления предсказывают максимум потока в ночь с 4 на 5 мая, но лучше наблюдать две ночи – с 4 на 5 и с 5 на 6. Радиант потока восходит над горизонтом, для широты Крыма в районе 2.30 мск. Для широты Москвы 5 мая восход радианта состоится еще раньше - в 2.15 ночи. Но наблюдениям в северных широтах помешают астрономические сумерки (для широты Москвы начинаются в 1.28 и длятся до 3.03, а также более ранний восход Солнца - в 4.39). В Крыму восход Солнца произойдет в 5.28 мск ", - сказал Якушечкин.
Тем не менее наблюдать поток можно уже с 2 часов ночи, так как есть шансы увидеть метеоры, вылетающие прямо из-за горизонта. Наблюдениям в этом году помешает убывающая Луна, которая восходит 5 мая в 3.20, будет находиться в Водолее и своим блеском затмит часть неярких метеоров, добавил Якушечкин.
Особенностью потока является огромная скорость метеоров, отметил астроном. Это обусловлено тем, что метеорные частицы потока движутся навстречу Земле, таким образом, взаимная скорость частиц метеорного потока и Земли в ее движении вокруг Солнца складываются. Скорость метеорных частиц потока относительно Земли составляет около 66 километров в секунду или более 237 тысяч километров в час.
Астроном посоветовал наблюдать Майские Аквариды, расположившись так, чтобы смотреть на восточную часть небосвода. Лучше всего уехать из города, чтобы не было засветки неба. Непременным условием для наблюдений является ясное и безоблачное небо, добавил он. Помимо наблюдения потока Акварид в эти ночи можно полюбоваться Сатурном, который находится в Козероге (восход над горизонтом для Крыма – 2.10) и Юпитером (находится в Водолее, восход в 2.45), добавил он.
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