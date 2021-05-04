https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html

Ситуация с коронавирусом остается напряженной, заявил Мурашко

Ситуация с коронавирусом остается напряженной, заявил Мурашко

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решения о смягчении ограничений должны приниматься исключительно исходя из эпидобстановки в регионах,... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:59

2021-05-04T16:59

2021-05-04T17:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, решения о смягчении ограничений должны приниматься исключительно исходя из эпидобстановки в регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и организации оказания медицинской помощи в период нерабочих дней.Он уточнил, что важно продолжить работу по формированию коллективного иммунитета к коронавирусу, активно развивать вакцинацию граждан с обязательным акцентом на группы высокого риска осложненного течения COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко