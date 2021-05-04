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В Польше выявили индийский штамм коронавируса
В Польше выявили индийский штамм коронавируса
Индийский штамм коронавируса выявили в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский на пресс-конференции во вторник. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:43
2021-05-04T14:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Индийский штамм коронавируса выявили в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский на пресс-конференции во вторник.Ранее сообщалось, что подавляющее большинство случаев коронавирусной инфекции в Польше относится к британской мутации.Недавно в Польшу из Индии был эвакуирован дипломат с признаками коронавирусной инфекции и его семья."В случае двух людей из семьи дипломата, мы имеем уже информацию о том, что в его семье два человека были заражены индийской мутацией", - рассказал Недзельский.Также он сообщил, что в районе Варшавы и Катовиц были выявлены очаги коронавируса и "14 проб из этих регионов также показали индийскую мутацию коронавируса".По словам министра, принято решение, что все пациенты, у которых выявят южноафриканский, индийский и бразильский штаммы коронавируса, будут обязаны проходить карантин сроком "длиннее обычного", который в Польше составляет 10 дней, и смогут выйти из карантина только сдав негативный тест.Тем временем, заболеваемость коронавирусом в Польше продолжает снижаться.Весной в Польше резко выросло число ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В начале апреля в стране был зафиксирован 35 251 случай COVID-19 за сутки, что стало наивысшим показателем с начала пандемии. Также в начале апреля был зафиксирован суточный рекорд летальных исходов – скончались 954 пациента с коронавирусом. Во вторник в Польше был зафиксирован минимальный с 1 февраля прирост заболевших коронавирусом – 2296 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 808 052. Общее число летальных случаев в стране выросло до 68 133.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши в марте объявило общенациональный карантин. В мае в стране начали постепенную отмену значительной части ограничений. В течение месяца возобновят работу ТЦ, галереи, музеи, отели (с ограничением по заполняемости), рестораны, кафе, театры и кинотеатры. Также будут разрешены семейные праздники, например, свадьбы, но с ограничением числа гостей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, польша, варшава, в мире

В Польше выявили индийский штамм коронавируса

14:43 04.05.2021 (обновлено: 14:45 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Индийский штамм коронавируса выявили в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский на пресс-конференции во вторник.
Ранее сообщалось, что подавляющее большинство случаев коронавирусной инфекции в Польше относится к британской мутации.
Недавно в Польшу из Индии был эвакуирован дипломат с признаками коронавирусной инфекции и его семья.
"В случае двух людей из семьи дипломата, мы имеем уже информацию о том, что в его семье два человека были заражены индийской мутацией", - рассказал Недзельский.
Также он сообщил, что в районе Варшавы и Катовиц были выявлены очаги коронавируса и "14 проб из этих регионов также показали индийскую мутацию коронавируса".
По словам министра, принято решение, что все пациенты, у которых выявят южноафриканский, индийский и бразильский штаммы коронавируса, будут обязаны проходить карантин сроком "длиннее обычного", который в Польше составляет 10 дней, и смогут выйти из карантина только сдав негативный тест.
Тем временем, заболеваемость коронавирусом в Польше продолжает снижаться.
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Весной в Польше резко выросло число ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В начале апреля в стране был зафиксирован 35 251 случай COVID-19 за сутки, что стало наивысшим показателем с начала пандемии. Также в начале апреля был зафиксирован суточный рекорд летальных исходов – скончались 954 пациента с коронавирусом. Во вторник в Польше был зафиксирован минимальный с 1 февраля прирост заболевших коронавирусом – 2296 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 808 052. Общее число летальных случаев в стране выросло до 68 133.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши в марте объявило общенациональный карантин. В мае в стране начали постепенную отмену значительной части ограничений. В течение месяца возобновят работу ТЦ, галереи, музеи, отели (с ограничением по заполняемости), рестораны, кафе, театры и кинотеатры. Также будут разрешены семейные праздники, например, свадьбы, но с ограничением числа гостей.
 
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