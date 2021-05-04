https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731074209.html

В России за сутки 6755 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 6755 человек выздоровели от COVID-19

В РФ за сутки выписаны 6 755 человек с COVID-19, за все время - 4 457 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:04

2021-05-04T11:04

2021-05-04T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 6 755 человек с COVID-19, за все время - 4 457 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 755 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 457 044", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1584, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 407.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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