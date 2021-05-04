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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731074209.html
В России за сутки 6755 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 6755 человек выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 6 755 человек с COVID-19, за все время - 4 457 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:04
2021-05-04T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 6 755 человек с COVID-19, за все время - 4 457 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 755 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 457 044", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1584, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 407.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 6755 человек выздоровели от COVID-19

11:04 04.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре Вороновское - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 6 755 человек с COVID-19, за все время - 4 457 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 755 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 457 044", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 1584, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 407.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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