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В России за сутки 6755 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 6755 человек выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выписаны 6 755 человек с COVID-19, за все время - 4 457 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:04
2021-05-04T11:04
2021-05-04T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В РФ за сутки выписаны 6 755 человек с COVID-19, за все время - 4 457 044, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 755 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 457 044", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1584, Санкт-Петербурге - 801, Подмосковье - 407.
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