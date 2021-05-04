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Распространение коронавируса
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В России выявили минимальное с сентября число новых случаев COVID-19
В России выявили минимальное с сентября число новых случаев COVID-19
В России выявили минимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 с сентября прошлого года — 7770 случаев. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:03
2021-05-04T12:36
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России выявили минимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 с сентября прошлого года — 7770 случаев.По данным оперштаба, 26 сентября зарегистрировали 7523 заболевших, накануне сообщалось о 8489. Темп прироста за сутки составил 0,16%. Умерли 337 человек, из больниц выписали еще 6755 пациентов.Среди лидеров по регионам Москва — 2050 (днем ранее 2635), Санкт-Петербург — 709 и Подмосковье — 625. За время пандемии в стране зарегистрировали 4 839 514 случаев заражения коронавирусом. Более 111 тысяч человек умерли, 4,45 миллиона выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 152,5 миллиона инфицированных. Более трех миллионов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили минимальное с сентября число новых случаев COVID-19

11:03 04.05.2021 (обновлено: 12:36 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России выявили минимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 с сентября прошлого года — 7770 случаев.
По данным оперштаба, 26 сентября зарегистрировали 7523 заболевших, накануне сообщалось о 8489.
Темп прироста за сутки составил 0,16%. Умерли 337 человек, из больниц выписали еще 6755 пациентов.
Среди лидеров по регионам Москва — 2050 (днем ранее 2635), Санкт-Петербург — 709 и Подмосковье — 625.
За время пандемии в стране зарегистрировали 4 839 514 случаев заражения коронавирусом. Более 111 тысяч человек умерли, 4,45 миллиона выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 152,5 миллиона инфицированных. Более трех миллионов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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