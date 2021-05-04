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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731073877.html
В Москве выявили 2050 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2050 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 2050, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 625, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:03
2021-05-04T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 2050, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 625, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2050, 2. Санкт-Петербург 709, 3. Московская область 625", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Туве, Сахалинской области - по два, в Республике Алтай - один.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве выявили 2050 новых случаев заражения коронавирусом

11:03 04.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в городской клинической больнице №40 в Москве
Врач и пациент в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 2050, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 625, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 2050, 2. Санкт-Петербург 709, 3. Московская область 625", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Туве, Сахалинской области - по два, в Республике Алтай - один.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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