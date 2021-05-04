https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731073877.html
В Москве выявили 2050 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2050 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 2050, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 625, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:03
2021-05-04T11:03
2021-05-04T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575633_0:327:2907:1962_1920x0_80_0_0_97e42f1beeb01edcafb05751e93d3417.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 2050, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 625, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2050, 2. Санкт-Петербург 709, 3. Московская область 625", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Туве, Сахалинской области - по два, в Республике Алтай - один.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596575633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_944f258fca535830265f7bb2da13c24a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург