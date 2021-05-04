https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731073877.html

В Москве выявили 2050 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2050 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 2050, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 625, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:03

2021-05-04T11:03

2021-05-04T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Москве - 2050, в Санкт-Петербурге - 709, в Подмосковье - 625, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2050, 2. Санкт-Петербург 709, 3. Московская область 625", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Туве, Сахалинской области - по два, в Республике Алтай - один.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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