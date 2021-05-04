https://ria.ru/20210504/kompensatsiya-1731083747.html

Семьи пострадавших в крушении судна "Онега" получили компенсации

Семьи пострадавших в крушении судна "Онега" получили компенсации

Семьи погибших и пострадавших в крушении судна "Онега" в Баренцевом море в 2020 году получили выплаты на 40 миллионов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:35

2021-05-04T12:35

2021-05-04T12:35

россия

виктория абрамченко

баренцево море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших в крушении судна "Онега" в Баренцевом море в 2020 году получили выплаты на 40 миллионов рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам заседания правительственной комиссии.Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря 2020 года в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Росморречфлот 4 января сообщал, что поисково-спасательная операция в районе крушения "Онеги" завершена."Субъектами Российской Федерации, Фондом социального страхования, страховой компанией и работодателем проведены выплаты семьям на общую сумму более 40 миллионов рублей. Также Пенсионным фондом России организована работа в части пенсионного обеспечения членов семей погибших членов экипажа", - отмечается в сообщении.Кроме того, организовано взаимодействие с кредитными организациями, которые обеспечили списание и реструктуризацию кредитных обязательств погибших моряков и их родственников.Как отмечается в сообщении, в ходе заседании комиссии говорилось о необходимости разработать поправки в нормативно-правовые акты для обеспечения безопасности мореплавания и предупреждения травматизма при производственной деятельности, повышения ответственности за каждый аварийный случай на всех уровнях управления, а также дисциплины и организованности экипажей судов рыбопромыслового флота.

https://ria.ru/20210302/trauler-1599607377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/onega-1593061175.html

россия

баренцево море

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россия, виктория абрамченко, баренцево море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)