Семьи пострадавших в крушении судна "Онега" получили компенсации
© РИА Новости / Морспасслужба / Перейти в фотобанкСпасательные круги с затонувшего рыболовного судна "Онега", обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших в крушении судна "Онега" в Баренцевом море в 2020 году получили выплаты на 40 миллионов рублей, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам заседания правительственной комиссии.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря 2020 года в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Росморречфлот 4 января сообщал, что поисково-спасательная операция в районе крушения "Онеги" завершена.
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"Субъектами Российской Федерации, Фондом социального страхования, страховой компанией и работодателем проведены выплаты семьям на общую сумму более 40 миллионов рублей. Также Пенсионным фондом России организована работа в части пенсионного обеспечения членов семей погибших членов экипажа", - отмечается в сообщении.
Кроме того, организовано взаимодействие с кредитными организациями, которые обеспечили списание и реструктуризацию кредитных обязательств погибших моряков и их родственников.
Как отмечается в сообщении, в ходе заседании комиссии говорилось о необходимости разработать поправки в нормативно-правовые акты для обеспечения безопасности мореплавания и предупреждения травматизма при производственной деятельности, повышения ответственности за каждый аварийный случай на всех уровнях управления, а также дисциплины и организованности экипажей судов рыбопромыслового флота.