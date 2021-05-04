https://ria.ru/20210504/kndr-1731060326.html

Северокорейские СМИ заявили о недостатках вакцин от COVID-19

Северокорейские СМИ заявили о недостатках вакцин от COVID-19

Официальная газета Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" сообщила, что вакцины от COVID-19 не являются панацеей и вызывают побочные эффекты, поэтому гражданам... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:25

2021-05-04T09:25

2021-05-04T09:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

китай

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 4 мая – РИА Новости. Официальная газета Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун" сообщила, что вакцины от COVID-19 не являются панацеей и вызывают побочные эффекты, поэтому гражданам стоит готовиться к долгосрочным усиленным противовирусным мерам.Газета призвала северокорейских граждан усилить борьбу с вирусом, так как затяжная пандемия коронавируса является "неизбежной реальностью"."Ситуация во многих странах доказывает, что вакцины далеки от панацеи… Некоторые вакцины, которые считались высокоэффективными, вызывали серьезные побочные эффекты, включая даже смерть, что привело к тому, что многие страны прекратили их использование", - сообщило издание, заявляя, что человек может заразиться коронавирусом даже после прививки.Как сообщило агентство Рёнхап, первоначально ожидалось, что к маю Северная Корея получит около 1,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках программы вакцинации ВОЗ COVAX Facility. Однако COVAX Facility объявила о задержке в поставках вакцин КНДР. Северная Корея по-прежнему заявляет, что свободна от коронавируса, но сохраняет крайне строгие противоэпидемические меры.Что касается собственной вакцины, в прошлом году Северная Корея заявила, что ведет ее разработку. Южнокорейские СМИ со ссылкой на данные разведки ранее сообщали, что хакеры Северной Кореи не раз пытались получить данные южнокорейских фармацевтических кампаний, а также похитили данные о вакцине и лечении коронавируса у компании Pfizer. Издание Daily NK также сообщило со ссылкой на анонимные источники, что в КНДР на основе похищенных данных полным ходом идет разработка собственной вакцины и уже завершены клинические испытания первой и второй фазы. Но о конкретных результатах пока не сообщалось.Как отмечали ранее эксперты РИА Новости, КНДР пока не может производить собственную вакцину и вряд ли станет тратить на этот дорогостоящий процесс ресурсы, так как есть более легкий путь закупки вакцины у Китая и России.

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598801757.html

россия

китай

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, китай, кндр (северная корея), в мире