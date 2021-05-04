https://ria.ru/20210504/kitay-1731078073.html

Китайский эксперт считает, что США смогут создать "азиатскую НАТО"

Китайский эксперт считает, что США смогут создать "азиатскую НАТО"

США определенно могут создать азиатскую версию НАТО, если бы не могли, то президент Джо Байден не стал бы необдуманно делать подобных заявлений, заявил РИА... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:37

2021-05-04T11:37

2021-05-04T21:38

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ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. США определенно могут создать азиатскую версию НАТО, если бы не могли, то президент Джо Байден не стал бы необдуманно делать подобных заявлений, заявил РИА Новости глава Института исследований глобальных компетенций Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.Ранее Байден заявил о планах увеличить военное присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе."США определенно могут создать азиатскую версию НАТО, если бы не могли, то президент Байден не стал бы необдуманно делать подобные заявления в ходе своего обращения. Поскольку он так сказал, он, должно быть, достиг договоренностей с другими странами. К примеру, с Австралией и Японией", — заявил аналитик.По его мнению, если Индо-Тихоокеанский альянс будет модернизирован до азиатской версии НАТО, вероятно, расширится и количество стран-участниц."На следующем этапе Байден может расширить Индо-Тихоокеанский альянс до военного союза с участием еще большего числа азиатских стран", — полагает он.При этом, добавил эксперт, Япония и Индия, принимая во внимание возможную острую реакцию России, Китая и других стран, стараются не делать громких заявлений по этому поводу.По словам аналитика, нужно учитывать, что НАТО в свое время должна была подготовиться к войне с Советским Союзом, и поэтому, столкнувшись с азиатской версией НАТО, необходимо не допустить, чтобы она реализовала различные возможности, включая развязывание войны.Цзя Вэньшань отметил, что США могут не ограничиться развязыванием холодной войны с КНР, но также серьезно подготовиться к развязыванию горячей войны с Китаем и другими странами.Вместе с тем он привел мнение других ученых, которые полагают, что Китай в противовес влиянию США должен укреплять региональное сотрудничество и обмены в экономике, культуре и образовании, способствовать сотрудничеству в рамках АСЕАН, ШОС и других азиатских международных организаций, а также содействовать процветанию и развитию региона."Китай является крупнейшим торговым партнером многих азиатских стран, включая Австралию, Индию, Японию, однако поскольку США вбили между нами клин, они стали считать Китай своей главной угрозой. Будет досадно, если развитие продолжится в соответствии со стратегией США, тогда XXI век не только вряд ли станет веком Азии, но станет веком милитаризации и возникающих один за другим конфликтов", — считает эксперт.По его мнению, предложенная Байденом стратегия направлена против выдвинутой Китаем концепции сообщества единой судьбы человечества, она крайне неконструктивна для понимания тенденций сотрудничества и развития в Азии."Китай должен делать все возможное, чтобы не превратить Азию в новую арену военных действий", — добавил он.Фактически, подчеркнул он, все уже увидели созданную США на Ближнем Востоке "витрину демократии" и ту катастрофу, которую они принесли человечеству."Следовательно, если азиатские страны добьются большего прогресса и развития, Вашингтону будет сложнее втянуть их в азиатскую версию НАТО", — полагает эксперт.

https://ria.ru/20210422/nato-1729533647.html

https://ria.ru/20210502/pozor-1730917497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, шос, джо байден, азия, сша, в мире