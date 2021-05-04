https://ria.ru/20210504/kirgiziya-1731057655.html
Власти Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном
Киргизские пограничники за прошедшую ночь не зафиксировали инцидентов и перестрелок на границе с Таджикистаном. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:51
2021-05-04T08:51
2021-05-04T18:27
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таджикистан
киргизия
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БИШКЕК, 4 мая — РИА Новости. Киргизские пограничники за прошедшую ночь не зафиксировали инцидентов и перестрелок на границе с Таджикистаном.В пресс-службе пограничной службы республики РИА Новости сообщили, что ее подразделения, расположенные в Баткенской области, продолжают патрулировать район.Кроме того, в местности Орто-Боз сельской управы Актатыр работает группа саперов Минобороны. Они ищут неразорвавшиеся снаряды."Просим граждан Кыргызстана, проживающих в приграничных районах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы, не поддаваться панике при звуке взрывов", — добавил представитель погранслужбы.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших и более 200 пострадавших. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередного перемирия достигли ближе к вечеру 30 апреля. Все таджикские военные покинули киргизскую территорию 1 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/delo-1730983753.html
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Водораздел "Головной", ставший причиной конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Участок водораспределительного пункта "Головной", находящийся в верховьях реки Исфара, стал причиной конфликта на границе Киргизии и Таджикистана 28 апреля. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к конфликту с участием местных жителей и военных двух стран и применением огнестрельного оружия.
2021-05-04T08:51
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баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 4 мая — РИА Новости
. Киргизские пограничники за прошедшую ночь не зафиксировали инцидентов и перестрелок на границе с Таджикистаном
.
В пресс-службе пограничной службы республики РИА Новости сообщили, что ее подразделения, расположенные в Баткенской области
, продолжают патрулировать район.
Кроме того, в местности Орто-Боз сельской управы Актатыр работает группа саперов Минобороны. Они ищут неразорвавшиеся снаряды.
"Просим граждан Кыргызстана, проживающих в приграничных районах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы, не поддаваться панике при звуке взрывов", — добавил представитель погранслужбы.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии
и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран.
Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Сообщалось о 50 погибших и более 200 пострадавших.
Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередного перемирия достигли ближе к вечеру 30 апреля. Все таджикские военные покинули киргизскую территорию 1 мая.