https://ria.ru/20210504/kikina-1731048357.html

Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов

Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T03:11

2021-05-04T03:11

2021-05-04T03:32

хочу стать космонавтом

россия

анна кикина

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Намечены экипажи для полета в 2022 году. К полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью", - рассказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на МКС в 2022 году.Недавно в интервью РИА Новости Кикина рассказала, что точной информации по ее назначению в экипаж пока нет.В 2020 году в Twitter госкорпорации "Роскосмос" сообщалось, что Кикина отправится на Международную космическую станцию через два года. Кроме того, командир отряда космонавтов Олег Кононенко ранее сообщал, что полет возможен осенью 2022 года.Кикина была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли. В 2014 году Кикина была зачислена в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году Кикина приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

https://ria.ru/20210426/sfu-1729945190.html

https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кикина, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос