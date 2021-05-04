Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210504/kikina-1731048357.html
Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T03:11
2021-05-04T03:32
хочу стать космонавтом
россия
анна кикина
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600096331_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_dc9bc708b310988aac982b8e5af6a37c.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Намечены экипажи для полета в 2022 году. К полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью", - рассказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на МКС в 2022 году.Недавно в интервью РИА Новости Кикина рассказала, что точной информации по ее назначению в экипаж пока нет.В 2020 году в Twitter госкорпорации "Роскосмос" сообщалось, что Кикина отправится на Международную космическую станцию через два года. Кроме того, командир отряда космонавтов Олег Кононенко ранее сообщал, что полет возможен осенью 2022 года.Кикина была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли. В 2014 году Кикина была зачислена в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году Кикина приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.
https://ria.ru/20210426/sfu-1729945190.html
https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600096331_95:0:1906:1358_1920x0_80_0_0_2a97c95205152bf4d9d9bee06b947d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна кикина, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов

03:11 04.05.2021 (обновлено: 03:32 04.05.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовЧлен российского отряда космонавтов Анна Кикина
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина вошла в состав экипажа для полета на МКС в 2022 году, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Намечены экипажи для полета в 2022 году. К полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью", - рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на МКС в 2022 году.
Недавно в интервью РИА Новости Кикина рассказала, что точной информации по ее назначению в экипаж пока нет.
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 11:54Наука
Сибирские ученые разработали модуль для экономии энергии в космосе
В 2020 году в Twitter госкорпорации "Роскосмос" сообщалось, что Кикина отправится на Международную космическую станцию через два года. Кроме того, командир отряда космонавтов Олег Кононенко ранее сообщал, что полет возможен осенью 2022 года.
Кикина была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли. В 2014 году Кикина была зачислена в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году Кикина приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 20:28Наука
Рогозин рассказал о разработке ядерного буксира для дальнего космоса
 
Хочу стать космонавтомРоссияАнна КикинаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния