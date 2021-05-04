Глава МИД непризнанной НКР исключил возможность новой войны
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян в ходе встречи со студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета исключил возможность новых военных действий с учетом присутствия в регионе российских миротворцев, передает местное агентство "Арцахпресс".
"Говоря о возможности новой войны в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), Бабаян исключил это, подчеркнув, что учитывая присутствие Российской Федерации в Арцахе, Азербайджан никогда не пойдет на такую авантюру", - отмечается в сообщении.
Кроме того, он назвал международное признание Карабаха главной задачей. "Мы должны быть реалистами, вопрос статуса Арцаха был, есть и останется в нашей повестке дня. Нам необходимо установить контакты через диаспору, чтобы иметь возможность решать наши проблемы. Сохранение субъективности как фактора - ключевой вопрос для нас", - цитирует агентство слова Бабаяна.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.