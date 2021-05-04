https://ria.ru/20210504/karabakh-1731123076.html

Глава МИД непризнанной НКР исключил возможность новой войны

Глава МИД непризнанной НКР исключил возможность новой войны

Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян в ходе встречи со студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:52

2021-05-04T17:52

2021-05-04T17:52

россия

нагорно-карабахская республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589192179_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c9071c2e71838738fe14655c5a7e99be.jpg

ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян в ходе встречи со студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета исключил возможность новых военных действий с учетом присутствия в регионе российских миротворцев, передает местное агентство "Арцахпресс"."Говоря о возможности новой войны в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.), Бабаян исключил это, подчеркнув, что учитывая присутствие Российской Федерации в Арцахе, Азербайджан никогда не пойдет на такую авантюру", - отмечается в сообщении.Кроме того, он назвал международное признание Карабаха главной задачей. "Мы должны быть реалистами, вопрос статуса Арцаха был, есть и останется в нашей повестке дня. Нам необходимо установить контакты через диаспору, чтобы иметь возможность решать наши проблемы. Сохранение субъективности как фактора - ключевой вопрос для нас", - цитирует агентство слова Бабаяна.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

россия

нагорно-карабахская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорно-карабахская республика, в мире