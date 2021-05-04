https://ria.ru/20210504/ispytanie-1731083600.html

США испытают баллистическую ракету Minuteman III

США испытают баллистическую ракету Minuteman III

США проведут 5 мая испытание МБР Minuteman III на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, говорится в пресс-релизе на официальном сайте базы. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:33

2021-05-04T12:33

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сша

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. США проведут 5 мая испытание МБР Minuteman III на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, говорится в пресс-релизе на официальном сайте базы."Испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Командования глобальных ударов американских ВВС планируется на среду, 5 мая, между 00.15 и 6.15 (10.15 и 16.15 мск) с северной части Ванденберга", - сообщается в заявлении.Согласно релизу, цель испытания - оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.США проводили испытание МБР Minuteman III в феврале на той же авиабазе.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200206/1564372673.html

https://ria.ru/20201030/rakety-1582258724.html

калифорния

ссср

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

minuteman iii, калифорния, ссср, сша, в мире