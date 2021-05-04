США испытают баллистическую ракету Minuteman III
12:33 04.05.2021 (обновлено: 12:38 04.05.2021)
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. США проведут 5 мая испытание МБР Minuteman III на авиабазе "Ванденберг", штат Калифорния, говорится в пресс-релизе на официальном сайте базы.
"Испытательный пуск неснаряженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Командования глобальных ударов американских ВВС планируется на среду, 5 мая, между 00.15 и 6.15 (10.15 и 16.15 мск) с северной части Ванденберга", - сообщается в заявлении.
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Согласно релизу, цель испытания - оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.
США проводили испытание МБР Minuteman III в феврале на той же авиабазе.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР. Сейчас Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего США располагают 450 ракетами Minuteman III. МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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