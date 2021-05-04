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В Ираке предотвратили теракты, которые планировали боевики ИГ*
В Ираке предотвратили теракты, которые планировали боевики ИГ*
Иракские силовики предотвратили теракты, которые боевики террористической группировки "Исламское государство"* планировали совершить в Багдаде, заявил... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T16:13
2021-05-04T16:13
фуад хусейн
анбар (мухафаза)
дияла (мухафаза)
ирак
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Иракские силовики предотвратили теракты, которые боевики террористической группировки "Исламское государство"* планировали совершить в Багдаде, заявил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул."Благодаря информации разведки и активизации полевой работы подразделения Службы национальной безопасности в Багдаде изъяли большое количество снаряжения на одной из западных окраин столицы, принадлежащее так называемой южной ветви банд ИГ*", - написал Расул в Twitter.Он отметил, что на месте была обнаружена тысяча килограммов бризантных взрывчатых веществ."Эти банды стремились использовать их для совершения терактов в столице", - сообщил Расул.В конце 2017 года Багдад объявил о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" группировки в отдельных районах.В ноябре 2020 года министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил в интервью РИА Новости, что ИГ* в последние месяцы активизировало деятельность в стране, в том числе в отдельных районах западной провинции Анбар, в провинциях Киркук и Дияла и в некоторых районах провинции Найнава на севере страны.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/bolnitsa-1729885448.html
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фуад хусейн, анбар (мухафаза), дияла (мухафаза), ирак, в мире

В Ираке предотвратили теракты, которые планировали боевики ИГ*

16:13 04.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Иракские силовики предотвратили теракты, которые боевики террористической группировки "Исламское государство"* планировали совершить в Багдаде, заявил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул.
"Благодаря информации разведки и активизации полевой работы подразделения Службы национальной безопасности в Багдаде изъяли большое количество снаряжения на одной из западных окраин столицы, принадлежащее так называемой южной ветви банд ИГ*", - написал Расул в Twitter.
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Он отметил, что на месте была обнаружена тысяча килограммов бризантных взрывчатых веществ.
"Эти банды стремились использовать их для совершения терактов в столице", - сообщил Расул.
В конце 2017 года Багдад объявил о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" группировки в отдельных районах.
В ноябре 2020 года министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил в интервью РИА Новости, что ИГ* в последние месяцы активизировало деятельность в стране, в том числе в отдельных районах западной провинции Анбар, в провинциях Киркук и Дияла и в некоторых районах провинции Найнава на севере страны.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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