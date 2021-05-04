https://ria.ru/20210504/inflyatsiya-1731052368.html

Эксперты рассказали, какие компании могут выиграть от роста инфляции

Эксперты рассказали, какие компании могут выиграть от роста инфляции

Ускорение инфляции, даже незначительное, будет способствовать росту финансовых показателей компаний потребительского сектора, экспортеров с существенной долей... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T07:07

2021-05-04T07:07

2021-05-04T15:59

россия

экономика

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Елена Лыкова. Ускорение инфляции, даже незначительное, будет способствовать росту финансовых показателей компаний потребительского сектора, экспортеров с существенной долей валютной выручки и банков, что может позитивно сказаться и на динамике стоимости акций этих эмитентов на бирже до конца года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.По данным Росстата, инфляция в стране начала ускоряться в июне после отмены большинства коронавирусных ограничений. Согласно данным ведомства, годовая инфляция в России по итогам марта ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021-го составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в четыре процента вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.РетейлерыВ связи с тем что в России наблюдается рост инфляции, есть смысл обратить внимание на компании, специализирующиеся на потребительских товарах, отмечает начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян."Сюда можно отнести, например, компанию X5 Retail Group, отстающую от индекса Мосбиржи. Несмотря на это, компания является одним из лидеров в своем секторе и имеет неплохой потенциал в средне- и долгосрочной перспективах. Другим представителем сектора является "Магнит": компания входит в дивидендный портфель Россельхозбанка и активно расширяет свой бизнес. Безусловно, интересными выглядят бумаги "Ленты", — рекомендует он.Трейдер ИК "Велес капитал" Ярослав Калугин также предлагает обратить внимание на акции "Магнита" и X5 Retail Group."В первом квартале X5 увеличил выручку на 8,1% относительно аналогичного показателя годом ранее, чистая прибыль при этом увеличилась на 12,1%. "Магнит" увеличил выручку на 5,8% и чистую прибыль на 159%. Обе бумаги интересны для покупки, с дивидендной доходностью около семи-восьми процентов годовых", — добавляет он.Экспортеры и финсекторЕсли инфляция будет сопровождаться ослаблением рубля, то в выигрышной позиции прежде всего окажутся экспортеры, выручка которых номинирована в долларах, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.Таким образом, лучше делать ставку на компании-экспортеры с существенной долей валютной выручки, например нефтегазовые и прочие добывающие компании — "Лукойл", "Газпром", НЛМК, ГМК "Норникель", "Фосагро" и другие, считает руководитель отдела анализа акций ГК "Финам" Наталья Малых.По ее мнению, это также могут быть производители сельскохозяйственной продукции, в частности "Русагро". "Компания получает около трети выручки с зарубежных рынков и, кроме того, мировые цены влияют на внутренний прайсинг, если, конечно, не вмешивается государство и на внутреннем рынке цены на продукты питания быстро впитывают в себя инфляцию", — говорит она."В целом считается, что при росте инфляции, ее ускорении растут сырьевые рынки в целом. И мы это видим, растут все сырьевые товары: сталь, сельское хозяйство, нефть, газ, и тут как раз наши компании очень хорошо спозиционированы. Акции стальных и нефтяных компаний сейчас растут", — также добавляет старший аналитик "Атона" Михаил Ганелин.Также при умеренной инфляции растет и финансовый сектор, отмечает эксперт."Инфляция перекладывается на баланс банков, и в принципе они вырастают на размер инфляции. И неважно, будет она четыре процента или пять. Если инфляция становится очень высокой, то возникают другие риски — центральные банки должны начать сдерживать рост инфляции путем поднятия процентных ставок, и это в целом плохо сказывается на фондовых рынках и на ряде компаний", — обращает внимание аналитик.Отключение электричестваСлабее рынка при этом могут быть электроэнергетические компании, поскольку их тарифы регулируются государством и они не смогут оперативно переложить выросшие затраты на потребителя, замечает Галактионов.С ним согласна и Малых: с ее точки зрения, в наименее выгодном положении окажутся тарифные компании, особенно в электросетевом распределительном комплексе, где в последние годы индексация тарифов сильно замедлилась до низких, однозначных уровней.Впрочем, в целом, по мнению, Ганелина, инфляция составит четыре-пять процентов по итогам года — это не окажет существенного влияния на фондовый рынок, все-таки инфляция не такая, как несколько лет назад, когда она была двузначной, заключает он.

https://ria.ru/20210430/siluanov-1730713799.html

https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/putin-1729276131.html

https://ria.ru/20210407/reshetnikov-nazval-eksport-osnovnym-faktorom-inflyatsii-v-rossii-1727180490.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика