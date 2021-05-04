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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/indiya-1731085577.html
В индийском зоопарке восемь львов заразились коронавирусом
В индийском зоопарке восемь львов заразились коронавирусом
Впервые в Индии коронавирус обнаружен у диких животных, болезнь выявлена у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны, сообщает Times of РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T12:59
2021-05-04T16:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
гонконг
нью-йорк (город)
хайдарабад
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая — РИА Новости. Впервые в Индии коронавирус обнаружен у диких животных, болезнь выявлена у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны, сообщает Times of India."После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек", — сказал глава Центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.Работающие в парке ветеринары в конце апреля заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. В сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров обитают 12 львов в возрасте около десяти лет. По итогам исследования четыре самца и самки дали положительный результат.Ветеринары взяли образцы из ротоглотки животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. Ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже 13-й день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира.
https://ria.ru/20210419/vydry-1728917160.html
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коронавирус covid-19, гонконг, нью-йорк (город), хайдарабад, индия, в мире

В индийском зоопарке восемь львов заразились коронавирусом

12:59 04.05.2021 (обновлено: 16:04 04.05.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Felipe Terron GomezЛев в национальном парке Серенгети в Танзании
Лев в национальном парке Серенгети в Танзании - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Pixabay / Pixabay / Felipe Terron Gomez
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая — РИА Новости. Впервые в Индии коронавирус обнаружен у диких животных, болезнь выявлена у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны, сообщает Times of India.
"После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек", — сказал глава Центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.
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Работающие в парке ветеринары в конце апреля заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. В сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров обитают 12 львов в возрасте около десяти лет. По итогам исследования четыре самца и самки дали положительный результат.
Ветеринары взяли образцы из ротоглотки животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. Ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже 13-й день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ГонконгНью-Йорк (город)ХайдарабадИндияВ мире
 
 
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