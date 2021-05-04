https://ria.ru/20210504/indiya-1731085577.html

В индийском зоопарке восемь львов заразились коронавирусом

В индийском зоопарке восемь львов заразились коронавирусом

Впервые в Индии коронавирус обнаружен у диких животных, болезнь выявлена у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны, сообщает Times of РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T12:59

2021-05-04T12:59

2021-05-04T16:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

гонконг

нью-йорк (город)

хайдарабад

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая — РИА Новости. Впервые в Индии коронавирус обнаружен у диких животных, болезнь выявлена у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны, сообщает Times of India."После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек", — сказал глава Центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.Работающие в парке ветеринары в конце апреля заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. В сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров обитают 12 львов в возрасте около десяти лет. По итогам исследования четыре самца и самки дали положительный результат.Ветеринары взяли образцы из ротоглотки животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. Ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже 13-й день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира.

https://ria.ru/20210419/vydry-1728917160.html

https://ria.ru/20210430/vaktsina-1730624458.html

гонконг

нью-йорк (город)

хайдарабад

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, гонконг, нью-йорк (город), хайдарабад, индия, в мире