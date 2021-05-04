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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/indiya-1731062908.html
Крупнейшая оппозиционная партия Индии призвала ввести всеобщий карантин
Крупнейшая оппозиционная партия Индии призвала ввести всеобщий карантин
Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди призвал власти страны ввести общенациональный карантин. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:49
2021-05-04T09:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
махараштра
индийский национальный конгресс
дели
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди призвал власти страны ввести общенациональный карантин."Единственный способ остановить распространение коронавируса сейчас - это полная блокировка с защитой схемы минимального дохода для уязвимых слоев населения", - написал он в Twitter.Предложенная ранее партией Ганди схема минимального дохода предусматривает выплату беднейшим 20% населения суммы минимум в 72 тысячи рупий в год в качестве гарантированного дохода.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже тринадцатый день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира.Ряд штатов страны, в частности, Махараштра, Гоа и национальная столичная территория Дели уже ввели ограничения на передвижение граждан, однако о возможности введения нового общенационального карантина власти Индии не сообщали.Первый общенациональный карантин в Индии был введен в конце марта прошлого года, когда в стране было всего 500 заболевших новым коронавирусом. Спустя три месяца, когда в стране было более 300 тысяч заразившихся, власти разрешили возобновить экономическую деятельность.В результате карантина в первом квартале финансового 2020/21 года ВВП Индии снизился на 23,9% - это наихудший показатель роста экономики страны с 1966 года, когда Индия начала публиковать квартальные данные, а также наихудший показатель среди основных экономик Азии. Экономический рост Индии замедлился еще до начала пандемии - в третьем квартале 2019/20 финансового года рост ВВП составил 4,1%, это был самый низкий показатель со времен мирового финансового кризиса более десяти лет назад.Позже Индия на один квартал вошла в первую в своей истории техническую рецессию вышла из нее в третьем квартале 2020-2021 финансового года с ростом ВВП в 0,4%.
https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730899832.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/indiya-1730917114.html
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коронавирус covid-19, махараштра, индийский национальный конгресс, дели, индия, в мире

Крупнейшая оппозиционная партия Индии призвала ввести всеобщий карантин

09:49 04.05.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМассовая кремация жертв пандемии в Дели
Массовая кремация жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди призвал власти страны ввести общенациональный карантин.
"Единственный способ остановить распространение коронавируса сейчас - это полная блокировка с защитой схемы минимального дохода для уязвимых слоев населения", - написал он в Twitter.
Работа крематория в Дели - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 11:32Распространение коронавируса
В Индии зафиксировали рекордное число смертей в сутки из-за коронавируса
Предложенная ранее партией Ганди схема минимального дохода предусматривает выплату беднейшим 20% населения суммы минимум в 72 тысячи рупий в год в качестве гарантированного дохода.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже тринадцатый день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира.
Ряд штатов страны, в частности, Махараштра, Гоа и национальная столичная территория Дели уже ввели ограничения на передвижение граждан, однако о возможности введения нового общенационального карантина власти Индии не сообщали.
Медицинские работники во время массовой кремации жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 15:40В мире
В одном из штатов Индии ввели жесткий карантин из-за COVID-19
Первый общенациональный карантин в Индии был введен в конце марта прошлого года, когда в стране было всего 500 заболевших новым коронавирусом. Спустя три месяца, когда в стране было более 300 тысяч заразившихся, власти разрешили возобновить экономическую деятельность.
В результате карантина в первом квартале финансового 2020/21 года ВВП Индии снизился на 23,9% - это наихудший показатель роста экономики страны с 1966 года, когда Индия начала публиковать квартальные данные, а также наихудший показатель среди основных экономик Азии. Экономический рост Индии замедлился еще до начала пандемии - в третьем квартале 2019/20 финансового года рост ВВП составил 4,1%, это был самый низкий показатель со времен мирового финансового кризиса более десяти лет назад.
Позже Индия на один квартал вошла в первую в своей истории техническую рецессию вышла из нее в третьем квартале 2020-2021 финансового года с ростом ВВП в 0,4%.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19МахараштраИндийский национальный конгрессДелиИндияВ мире
 
 
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