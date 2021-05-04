Крупнейшая оппозиционная партия Индии призвала ввести всеобщий карантин
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди призвал власти страны ввести общенациональный карантин.
"Единственный способ остановить распространение коронавируса сейчас - это полная блокировка с защитой схемы минимального дохода для уязвимых слоев населения", - написал он в Twitter.
Предложенная ранее партией Ганди схема минимального дохода предусматривает выплату беднейшим 20% населения суммы минимум в 72 тысячи рупий в год в качестве гарантированного дохода.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 20,2 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 222 тысячи человек. Уже тринадцатый день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира.
Ряд штатов страны, в частности, Махараштра, Гоа и национальная столичная территория Дели уже ввели ограничения на передвижение граждан, однако о возможности введения нового общенационального карантина власти Индии не сообщали.
Первый общенациональный карантин в Индии был введен в конце марта прошлого года, когда в стране было всего 500 заболевших новым коронавирусом. Спустя три месяца, когда в стране было более 300 тысяч заразившихся, власти разрешили возобновить экономическую деятельность.
В результате карантина в первом квартале финансового 2020/21 года ВВП Индии снизился на 23,9% - это наихудший показатель роста экономики страны с 1966 года, когда Индия начала публиковать квартальные данные, а также наихудший показатель среди основных экономик Азии. Экономический рост Индии замедлился еще до начала пандемии - в третьем квартале 2019/20 финансового года рост ВВП составил 4,1%, это был самый низкий показатель со времен мирового финансового кризиса более десяти лет назад.
Позже Индия на один квартал вошла в первую в своей истории техническую рецессию вышла из нее в третьем квартале 2020-2021 финансового года с ростом ВВП в 0,4%.