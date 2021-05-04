https://ria.ru/20210504/immigranty-1731047634.html

CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе

CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе

Пограничная служба США в апреле ежедневно задерживала почти 6 тысяч нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T02:05

2021-05-04T02:05

2021-05-04T02:05

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Пограничная служба США в апреле ежедневно задерживала почти 6 тысяч нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные правительства.Как отмечает телеканал, в марте американские пограничники ежедневно задерживали около 5,5 тысяч нелегальных иммигрантов на границе США с Мексикой. При этом, как сообщил телеканалу представитель министерства внутренней безопасности, ежедневно около 1,5 тысяч человек избегают встречи с правоохранителями, хотя их погранслужба фиксирует при помощи технических средств.Президент США Джо Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.

https://ria.ru/20210401/migranty-1603870411.html

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексика, сша, в мире