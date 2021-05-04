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CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
Пограничная служба США в апреле ежедневно задерживала почти 6 тысяч нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T02:05
2021-05-04T02:05
мексика
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Пограничная служба США в апреле ежедневно задерживала почти 6 тысяч нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные правительства.Как отмечает телеканал, в марте американские пограничники ежедневно задерживали около 5,5 тысяч нелегальных иммигрантов на границе США с Мексикой. При этом, как сообщил телеканалу представитель министерства внутренней безопасности, ежедневно около 1,5 тысяч человек избегают встречи с правоохранителями, хотя их погранслужба фиксирует при помощи технических средств.Президент США Джо Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.
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мексика, сша, в мире

CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе

02:05 04.05.2021
 
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в фотобанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Пограничная служба США в апреле ежедневно задерживала почти 6 тысяч нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные правительства.
Как отмечает телеканал, в марте американские пограничники ежедневно задерживали около 5,5 тысяч нелегальных иммигрантов на границе США с Мексикой. При этом, как сообщил телеканалу представитель министерства внутренней безопасности, ежедневно около 1,5 тысяч человек избегают встречи с правоохранителями, хотя их погранслужба фиксирует при помощи технических средств.
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Президент США Джо Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.
 
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