https://ria.ru/20210504/gretsiya-1731058371.html

Греческие СМИ объявили 24-часовую забастовку

Греческие СМИ объявили 24-часовую забастовку

Профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят 4 мая 24-часовую забастовку в связи с 1 мая - международным днём памяти о борьбе РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:02

2021-05-04T09:02

2021-05-04T09:02

паме

adedy

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2beaaf776740774103a4771a786fea5d.jpg

АФИНЫ, 4 мая - РИА Новости. Профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят 4 мая 24-часовую забастовку в связи с 1 мая - международным днём памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права, социальную справедливость и мир, здоровье и безопасность. Решение о забастовке принял крупнейший журналистский профсоюз - Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации.Поскольку Первомай пришёлся на нерабочий день - Великую субботу, первомайские акции трудящихся были перенесены.Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая перенесен на вторник, 4 мая.С шести утра 4 мая забастовка началась в большинстве средств массовой информации - печати, радио, интернета, в государственном и частном секторе, на общественном греческом телевидении ERT, В Афинском агентстве новостей АМНА, муниципальных радиостанциях, в генеральном секретариате информации и коммуникаций, пресс-службах министерств и ведомств.Исключение сделано для журналистов, освещающих забастовку и информацию министерства здравоохранения о пандемии."Празднование этого Первомая приходится на беспрецедентное глобальное время пандемии и кризиса в области здравоохранения, которое используется как повод для того, чтобы поставить под сомнение наши коллективные права, наше рабочее время, наше трудовое достоинство. Фактически в это время готовится новый удар по трудовым правам с антирабочим законопроектом, который включает отмену 8-часового рабочего дня, нападение на профсоюзное движение, дальнейшую криминализацию профсоюзных действий и забастовок", - говорится в постановлении руководства ESIEA.Профсоюз заявляет, что повседневная борьба за объективную и достоверную информацию граждан была и остается более сложной, но и более необходимой, чем когда-либо.Профсоюз требует стабильной и полноценной работы для всех с равными правами, достойной зарплаты и пенсии, бесплатного государственного здравоохранения и медицинского обслуживания, действенные меры по борьбе с безработицей, восстановления системы коллективных переговоров и соблюдение обязательств работодателей по подготовке и подписанию коллективных трудовых договоров, свободные действий профсоюзов, без вмешательства государства и работодателя в осуществление коллективных прав работников.Во вторник забастовку проводит также крупнейший профсоюз работников частного сектора GSEE – Всеобщая конфедерация трудящихся Греции.В этот день планируется одна крупная забастовка работников линии наземного метро. Автобусы и подземка будут работать с 9 утра до 9 вечера."Первомай - день забастовки, а не праздник!" - говорится в заявлении конфедерации.Демонстрации GSEE не собирается проводить.Основные забастовки и демонстрации пройдут 6 мая – их проводят коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) и профсоюз работников государственного сектора ADEDY. В течение 24 часов будут бастовать моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, работники метро, троллейбусов, трамваев.Коммунистический профсоюз ПАМЕ призвал всех трудящихся прийти на митинг на центральной площади столицы - Синтагма, возле здания парламента, в 10 часов утра.Профсоюз госсектора ADEDY собирает митинг в нескольких сотнях метров - на площади Клавтмонас в 11 утра - и приглашает на него трудящихся частного сектора. Затем они двинутся колонной к парламенту.Традиционно профсоюз ПАМЕ отказывается проводить совместные акции с ADEDY и GSEE.

https://ria.ru/20210503/zhurnalisty-1730966192.html

https://realty.ria.ru/20210422/paramushir-1729398508.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паме, adedy, греция, в мире