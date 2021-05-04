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Греческие СМИ объявили 24-часовую забастовку
Греческие СМИ объявили 24-часовую забастовку
Профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят 4 мая 24-часовую забастовку в связи с 1 мая - международным днём памяти о борьбе РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:02
2021-05-04T09:02
паме
adedy
греция
в мире
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АФИНЫ, 4 мая - РИА Новости. Профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят 4 мая 24-часовую забастовку в связи с 1 мая - международным днём памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права, социальную справедливость и мир, здоровье и безопасность. Решение о забастовке принял крупнейший журналистский профсоюз - Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации.Поскольку Первомай пришёлся на нерабочий день - Великую субботу, первомайские акции трудящихся были перенесены.Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая перенесен на вторник, 4 мая.С шести утра 4 мая забастовка началась в большинстве средств массовой информации - печати, радио, интернета, в государственном и частном секторе, на общественном греческом телевидении ERT, В Афинском агентстве новостей АМНА, муниципальных радиостанциях, в генеральном секретариате информации и коммуникаций, пресс-службах министерств и ведомств.Исключение сделано для журналистов, освещающих забастовку и информацию министерства здравоохранения о пандемии."Празднование этого Первомая приходится на беспрецедентное глобальное время пандемии и кризиса в области здравоохранения, которое используется как повод для того, чтобы поставить под сомнение наши коллективные права, наше рабочее время, наше трудовое достоинство. Фактически в это время готовится новый удар по трудовым правам с антирабочим законопроектом, который включает отмену 8-часового рабочего дня, нападение на профсоюзное движение, дальнейшую криминализацию профсоюзных действий и забастовок", - говорится в постановлении руководства ESIEA.Профсоюз заявляет, что повседневная борьба за объективную и достоверную информацию граждан была и остается более сложной, но и более необходимой, чем когда-либо.Профсоюз требует стабильной и полноценной работы для всех с равными правами, достойной зарплаты и пенсии, бесплатного государственного здравоохранения и медицинского обслуживания, действенные меры по борьбе с безработицей, восстановления системы коллективных переговоров и соблюдение обязательств работодателей по подготовке и подписанию коллективных трудовых договоров, свободные действий профсоюзов, без вмешательства государства и работодателя в осуществление коллективных прав работников.Во вторник забастовку проводит также крупнейший профсоюз работников частного сектора GSEE – Всеобщая конфедерация трудящихся Греции.В этот день планируется одна крупная забастовка работников линии наземного метро. Автобусы и подземка будут работать с 9 утра до 9 вечера."Первомай - день забастовки, а не праздник!" - говорится в заявлении конфедерации.Демонстрации GSEE не собирается проводить.Основные забастовки и демонстрации пройдут 6 мая – их проводят коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) и профсоюз работников государственного сектора ADEDY. В течение 24 часов будут бастовать моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, работники метро, троллейбусов, трамваев.Коммунистический профсоюз ПАМЕ призвал всех трудящихся прийти на митинг на центральной площади столицы - Синтагма, возле здания парламента, в 10 часов утра.Профсоюз госсектора ADEDY собирает митинг в нескольких сотнях метров - на площади Клавтмонас в 11 утра - и приглашает на него трудящихся частного сектора. Затем они двинутся колонной к парламенту.Традиционно профсоюз ПАМЕ отказывается проводить совместные акции с ADEDY и GSEE.
https://ria.ru/20210503/zhurnalisty-1730966192.html
https://realty.ria.ru/20210422/paramushir-1729398508.html
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паме, adedy, греция, в мире

Греческие СМИ объявили 24-часовую забастовку

09:02 04.05.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 4 мая - РИА Новости. Профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят 4 мая 24-часовую забастовку в связи с 1 мая - международным днём памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права, социальную справедливость и мир, здоровье и безопасность. Решение о забастовке принял крупнейший журналистский профсоюз - Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации.
Поскольку Первомай пришёлся на нерабочий день - Великую субботу, первомайские акции трудящихся были перенесены.
Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая перенесен на вторник, 4 мая.
С шести утра 4 мая забастовка началась в большинстве средств массовой информации - печати, радио, интернета, в государственном и частном секторе, на общественном греческом телевидении ERT, В Афинском агентстве новостей АМНА, муниципальных радиостанциях, в генеральном секретариате информации и коммуникаций, пресс-службах министерств и ведомств.
Исключение сделано для журналистов, освещающих забастовку и информацию министерства здравоохранения о пандемии.
"Празднование этого Первомая приходится на беспрецедентное глобальное время пандемии и кризиса в области здравоохранения, которое используется как повод для того, чтобы поставить под сомнение наши коллективные права, наше рабочее время, наше трудовое достоинство. Фактически в это время готовится новый удар по трудовым правам с антирабочим законопроектом, который включает отмену 8-часового рабочего дня, нападение на профсоюзное движение, дальнейшую криминализацию профсоюзных действий и забастовок", - говорится в постановлении руководства ESIEA.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 08:40
В СПЧ рассказали о самых частых жалобах журналистов
Профсоюз заявляет, что повседневная борьба за объективную и достоверную информацию граждан была и остается более сложной, но и более необходимой, чем когда-либо.
Профсоюз требует стабильной и полноценной работы для всех с равными правами, достойной зарплаты и пенсии, бесплатного государственного здравоохранения и медицинского обслуживания, действенные меры по борьбе с безработицей, восстановления системы коллективных переговоров и соблюдение обязательств работодателей по подготовке и подписанию коллективных трудовых договоров, свободные действий профсоюзов, без вмешательства государства и работодателя в осуществление коллективных прав работников.
Во вторник забастовку проводит также крупнейший профсоюз работников частного сектора GSEE – Всеобщая конфедерация трудящихся Греции.
В этот день планируется одна крупная забастовка работников линии наземного метро. Автобусы и подземка будут работать с 9 утра до 9 вечера.
"Первомай - день забастовки, а не праздник!" - говорится в заявлении конфедерации.
Демонстрации GSEE не собирается проводить.
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 09:10
На Парамушире строители соцобъектов объявили забастовку
Основные забастовки и демонстрации пройдут 6 мая – их проводят коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) и профсоюз работников государственного сектора ADEDY. В течение 24 часов будут бастовать моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, работники метро, троллейбусов, трамваев.
Коммунистический профсоюз ПАМЕ призвал всех трудящихся прийти на митинг на центральной площади столицы - Синтагма, возле здания парламента, в 10 часов утра.
Профсоюз госсектора ADEDY собирает митинг в нескольких сотнях метров - на площади Клавтмонас в 11 утра - и приглашает на него трудящихся частного сектора. Затем они двинутся колонной к парламенту.
Традиционно профсоюз ПАМЕ отказывается проводить совместные акции с ADEDY и GSEE.
 
ПАМЕAdedyГрецияВ мире
 
 
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