https://ria.ru/20210504/grechka-1731119293.html
Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России
Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России
Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:21
2021-05-04T17:21
2021-05-04T18:32
правительство рф
россия
экономика
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.Как говорится в документе, с 5 июня по 31 августа нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное.На прошлой неделе Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы — чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.Как отмечали в ведомстве, текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. При этом с ноября 2020 года экспорт российской гречихи в некоторые страны существенно увеличился.В Минсельхозе также планируют расширять посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году. Гречка в России дорожает с начала года. Так, по данным Росстата, на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей — это на 25,1 процента выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на основные продукты питания. В частности, действуют соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло: стоимость сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, масла — 95 и 110 рублей соответственно.
https://ria.ru/20210428/grechka-1730247131.html
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правительство рф, россия, экономика
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство
установило временный запрет на вывоз гречки из России. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале
правовой информации.
Как говорится в документе, с 5 июня по 31 августа нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное.
На прошлой неделе Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы — чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.
Как отмечали в ведомстве, текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. При этом с ноября 2020 года экспорт российской гречихи в некоторые страны существенно увеличился.
В Минсельхозе также планируют расширять посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году.
Гречка в России дорожает с начала года. Так, по данным Росстата, на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей — это на 25,1 процента выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).
В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на основные продукты питания. В частности, действуют соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло: стоимость сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, масла — 95 и 110 рублей соответственно.