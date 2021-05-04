https://ria.ru/20210504/gosduma-1731145899.html

В Госдуме заявили о десяти иностранных центрах, готовящих акции в России

В Госдуме заявили о десяти иностранных центрах, готовящих акции в России

В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне – около 10 иностранных центров, проводящих курсы и тренинги для российских граждан, которые... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T22:10

2021-05-04T22:10

2021-05-04T22:18

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне – около 10 иностранных центров, проводящих курсы и тренинги для российских граждан, которые по возвращении в Россию становятся организаторами незаконных акций и беспорядков, комиссия располагает данными о 40 таких выпускниках, сообщил во вторник глава комиссии Василий Пискарев.По словам Пискарева, в поле зрения комиссии неоднократно оказывалась деструктивная деятельность иностранных организаций, признанных нежелательными на территории России, и в том числе проведение различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом. "Выпускники таких курсов по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность. В поле зрения комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников", - заявил Пискарев, которого цитирует официальный Telegram-канал комиссии.Он также напомнил, что группа депутатов Госдумы – членов комиссии ранее внесла в ГД пакет законопроектов, направленных на противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране, а также предусматривающих запрет на участие в выборах в нижнюю палату парламента лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

https://ria.ru/20210504/organizatsii-1731138385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий пискарев, госдума рф