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В Госдуме заявили о десяти иностранных центрах, готовящих акции в России
В Госдуме заявили о десяти иностранных центрах, готовящих акции в России
В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне – около 10 иностранных центров, проводящих курсы и тренинги для российских граждан, которые... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T22:10
2021-05-04T22:18
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне – около 10 иностранных центров, проводящих курсы и тренинги для российских граждан, которые по возвращении в Россию становятся организаторами незаконных акций и беспорядков, комиссия располагает данными о 40 таких выпускниках, сообщил во вторник глава комиссии Василий Пискарев.По словам Пискарева, в поле зрения комиссии неоднократно оказывалась деструктивная деятельность иностранных организаций, признанных нежелательными на территории России, и в том числе проведение различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом. "Выпускники таких курсов по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность. В поле зрения комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников", - заявил Пискарев, которого цитирует официальный Telegram-канал комиссии.Он также напомнил, что группа депутатов Госдумы – членов комиссии ранее внесла в ГД пакет законопроектов, направленных на противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране, а также предусматривающих запрет на участие в выборах в нижнюю палату парламента лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.
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россия, василий пискарев, госдума рф

В Госдуме заявили о десяти иностранных центрах, готовящих акции в России

22:10 04.05.2021 (обновлено: 22:18 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне – около 10 иностранных центров, проводящих курсы и тренинги для российских граждан, которые по возвращении в Россию становятся организаторами незаконных акций и беспорядков, комиссия располагает данными о 40 таких выпускниках, сообщил во вторник глава комиссии Василий Пискарев.
По словам Пискарева, в поле зрения комиссии неоднократно оказывалась деструктивная деятельность иностранных организаций, признанных нежелательными на территории России, и в том числе проведение различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом. "Выпускники таких курсов по возвращении в Россию пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность. В поле зрения комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников", - заявил Пискарев, которого цитирует официальный Telegram-канал комиссии.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
20:43
В ГД хотят запретить участвовать в нежелательных иностранных организациях
Он также напомнил, что группа депутатов Госдумы – членов комиссии ранее внесла в ГД пакет законопроектов, направленных на противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране, а также предусматривающих запрет на участие в выборах в нижнюю палату парламента лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

В разработке законопроектов, которые подготовлены по итогам работы комиссии Госдумы, принимали участие представители всех думских фракций.

Пленарное заседание Госдумы РФ
Василий Пискарев
глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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