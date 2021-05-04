Марин Ле Пен оправдали по делу о фотографиях жертв террористов
15:22 04.05.2021 (обновлено: 15:30 04.05.2021)
© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Суд во французском Нантере оправдал главу правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара по делу о публикации в Twitter в 2015 году фотографий расправ боевиков террористической организации "Исламское государство"* над пленными, передает телеканал BFM TV.
Отмечается, что суд не обнаружил "никаких признаков прозелитизма" в твитах Ле Пен и Коллара.
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Речь идет о публикации фото жестоких убийств боевиков, которые Ле Пен и Коллар опубликовали в соцсетях в 2015 году в ответ на то, что известный французский журналист Жан-Жак Бурден провел параллель между ИГ* и партией "Национальное объединение". Политики расценили подобные сравнения как "недостойные" и "неприемлемые".
Ле Пен считает процесс политическим и подчеркивает факт нарушения свободы выражения мнения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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