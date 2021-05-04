https://ria.ru/20210504/frantsiya-1731103919.html

Марин Ле Пен оправдали по делу о фотографиях жертв террористов

Марин Ле Пен оправдали по делу о фотографиях жертв террористов

Суд во французском Нантере оправдал главу правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара по делу о публикации в Twitter в РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:22

2021-05-04T15:22

2021-05-04T15:30

исламское государство

марин ле пен

франция

в мире

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Суд во французском Нантере оправдал главу правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара по делу о публикации в Twitter в 2015 году фотографий расправ боевиков террористической организации "Исламское государство"* над пленными, передает телеканал BFM TV.Отмечается, что суд не обнаружил "никаких признаков прозелитизма" в твитах Ле Пен и Коллара.Речь идет о публикации фото жестоких убийств боевиков, которые Ле Пен и Коллар опубликовали в соцсетях в 2015 году в ответ на то, что известный французский журналист Жан-Жак Бурден провел параллель между ИГ* и партией "Национальное объединение". Политики расценили подобные сравнения как "недостойные" и "неприемлемые".Ле Пен считает процесс политическим и подчеркивает факт нарушения свободы выражения мнения.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20200116/1563507451.html

https://ria.ru/20181012/1530541516.html

франция

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2021

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исламское государство, марин ле пен, франция, в мире