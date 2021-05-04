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Марин Ле Пен оправдали по делу о фотографиях жертв террористов
Марин Ле Пен оправдали по делу о фотографиях жертв террористов
Суд во французском Нантере оправдал главу правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара по делу о публикации в Twitter в РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:22
2021-05-04T15:30
исламское государство
марин ле пен
франция
в мире
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Суд во французском Нантере оправдал главу правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара по делу о публикации в Twitter в 2015 году фотографий расправ боевиков террористической организации "Исламское государство"* над пленными, передает телеканал BFM TV.Отмечается, что суд не обнаружил "никаких признаков прозелитизма" в твитах Ле Пен и Коллара.Речь идет о публикации фото жестоких убийств боевиков, которые Ле Пен и Коллар опубликовали в соцсетях в 2015 году в ответ на то, что известный французский журналист Жан-Жак Бурден провел параллель между ИГ* и партией "Национальное объединение". Политики расценили подобные сравнения как "недостойные" и "неприемлемые".Ле Пен считает процесс политическим и подчеркивает факт нарушения свободы выражения мнения.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20200116/1563507451.html
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исламское государство, марин ле пен, франция, в мире

Марин Ле Пен оправдали по делу о фотографиях жертв террористов

15:22 04.05.2021 (обновлено: 15:30 04.05.2021)
 
© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Суд во французском Нантере оправдал главу правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара по делу о публикации в Twitter в 2015 году фотографий расправ боевиков террористической организации "Исламское государство"* над пленными, передает телеканал BFM TV.
Отмечается, что суд не обнаружил "никаких признаков прозелитизма" в твитах Ле Пен и Коллара.
Марин Ле Пен на митинге в Милане - РИА Новости, 1920, 16.01.2020
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Марин Ле Пен заявила о намерении побороться за пост президента Франции
Речь идет о публикации фото жестоких убийств боевиков, которые Ле Пен и Коллар опубликовали в соцсетях в 2015 году в ответ на то, что известный французский журналист Жан-Жак Бурден провел параллель между ИГ* и партией "Национальное объединение". Политики расценили подобные сравнения как "недостойные" и "неприемлемые".
Ле Пен считает процесс политическим и подчеркивает факт нарушения свободы выражения мнения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Депутат Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа департамента Па-де-Кале Марин Ле Пен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.10.2018
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Исламское государствоМарин Ле ПенФранцияВ мире
 
 
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