https://ria.ru/20210504/filippiny-1731098113.html

Глава МИД Филиппин извинился за пост с призывом к Китаю

Глава МИД Филиппин извинился за пост с призывом к Китаю

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин извинился за свой пост в Twitter, в котором потребовал от китайских властей "убираться" из Южно-Китайского моря, РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:44

2021-05-04T14:44

2021-05-04T14:44

родриго дутерте

южно-китайское море

постоянная палата третейского суда

ван и (политик)

мид кнр

вьетнам

китай

малайзия

филиппины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин извинился за свой пост в Twitter, в котором потребовал от китайских властей "убираться" из Южно-Китайского моря, сообщает местное информационное агентство PNA со ссылкой на официального представителя президента Филиппин Гарри Роке.Заявлению Локсина предшествовали протесты Филиппин против "незаконного" присутствия сотен китайских судов внутри исключительной прибрежной экономической зоны страны."Я поговорил с секретарем Локсином, и он уведомил меня о том, что он лично извинился перед китайским послом и что сказанные им слова были спровоцированы событиями, которые вывели его из себя", - заявил Роке.Роке также отметил, что заявление Локсина с оскорблениями не является частью государственной политики. Сообщается, что президент Родриго Дутерте попросил своего официального представителя выпустить заявление, согласно которому членам кабинета министров не разрешается использовать ненормативную лексику, особенно в дипломатической сфере.Локсин, в свою очередь, отметил, что он извинился не перед китайским правительством, а перед главой МИД КНР Ван И. "Только перед моим другом Ван И. Не перед кем более", - сообщил глава МИД Филиппин в Twitter.Локсин также заявил, что президент не просил его приносить извинения."Я неожиданно осознал, что на кону была моя дружба с Ван И, поэтому я опубликовал в Twitter пост о моей тревоге по поводу нашей дружбы. Она должна продолжаться. Он мой кумир в дипломатии (я думаю, наш общий кумир - это Лавров)", - отметил Локсин.Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/more-1602212851.html

https://ria.ru/20181119/1533050839.html

южно-китайское море

вьетнам

китай

малайзия

филиппины

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