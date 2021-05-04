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Кандидат в мэры Нью-Йорка назвал русский акцент преимуществом
Кандидат в мэры Нью-Йорка назвал русский акцент преимуществом
Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко, родившийся в Томске, заявил, что считает свой русский акцент преимуществом на выборах. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:43
2021-05-04T11:09
виталий филипченко
россия
билл де блазио
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко, родившийся в Томске, заявил, что считает свой русский акцент преимуществом на выборах.Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио."У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом", - сказал Филипченко в интервью РИА Новости.Он пояснил, что, услышав его акцент, люди с уважением это воспринимают. "Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю", - добавил кандидат.Филипченко рассказал, что когда только переехал в США, то старался получать всю информацию только на английском языке, чтобы быстрее адаптироваться."Одна из проблем эмигрантов в том, что они продолжают жить прежним миром, родители продолжают смотреть новости той страны, из которой они приехали, дети продолжают с ними общаться на русском языке. Но дети быстрее начинают терять свой акцент, если с ними общаться на английском языке. К окончанию школы у моей дочки уже не было акцента", - поделился он.По словам Филипченко, несколько слов по-русски выучила и его американская супруга.При этом кандидат признался, что иногда прибегает к ненормативной лексике на русском языке. На вопрос о том, чья крепче, томская или нью-йоркская, Филипченко заметил: "Конечно, российская. В Америке у них 100-300 слов. А в России поэмы писать можно".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210504/ssha-1731064692.html
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россия
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виталий филипченко, россия, билл де блазио, нью-йорк (город), сша, в мире

Кандидат в мэры Нью-Йорка назвал русский акцент преимуществом

10:43 04.05.2021 (обновлено: 11:09 04.05.2021)
 
© РИА НовостиВиталий Филипченко
Виталий Филипченко - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко, родившийся в Томске, заявил, что считает свой русский акцент преимуществом на выборах.
Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 10:03
Уроженец Томска рассказал, почему идет в мэры Нью-Йорка
"У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом", - сказал Филипченко в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что, услышав его акцент, люди с уважением это воспринимают. "Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю", - добавил кандидат.
Филипченко рассказал, что когда только переехал в США, то старался получать всю информацию только на английском языке, чтобы быстрее адаптироваться.
"Одна из проблем эмигрантов в том, что они продолжают жить прежним миром, родители продолжают смотреть новости той страны, из которой они приехали, дети продолжают с ними общаться на русском языке. Но дети быстрее начинают терять свой акцент, если с ними общаться на английском языке. К окончанию школы у моей дочки уже не было акцента", - поделился он.
По словам Филипченко, несколько слов по-русски выучила и его американская супруга.
При этом кандидат признался, что иногда прибегает к ненормативной лексике на русском языке. На вопрос о том, чья крепче, томская или нью-йоркская, Филипченко заметил: "Конечно, российская. В Америке у них 100-300 слов. А в России поэмы писать можно".
Читайте полный текст интервью >>
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 10:20
Россиянам стоит быть позитивнее, заявил кандидат в мэры Нью-Йорка
 
Виталий ФилипченкоРоссияБилл де БлазиоНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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