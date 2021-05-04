https://ria.ru/20210504/filipchenko-1731071584.html

Кандидат в мэры Нью-Йорка назвал русский акцент преимуществом

Кандидат в мэры Нью-Йорка назвал русский акцент преимуществом

Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко, родившийся в Томске, заявил, что считает свой русский акцент преимуществом на выборах. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:43

2021-05-04T10:43

2021-05-04T11:09

виталий филипченко

россия

билл де блазио

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко, родившийся в Томске, заявил, что считает свой русский акцент преимуществом на выборах.Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио."У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают откуда я. Я этого не стесняюсь. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом", - сказал Филипченко в интервью РИА Новости.Он пояснил, что, услышав его акцент, люди с уважением это воспринимают. "Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю", - добавил кандидат.Филипченко рассказал, что когда только переехал в США, то старался получать всю информацию только на английском языке, чтобы быстрее адаптироваться."Одна из проблем эмигрантов в том, что они продолжают жить прежним миром, родители продолжают смотреть новости той страны, из которой они приехали, дети продолжают с ними общаться на русском языке. Но дети быстрее начинают терять свой акцент, если с ними общаться на английском языке. К окончанию школы у моей дочки уже не было акцента", - поделился он.По словам Филипченко, несколько слов по-русски выучила и его американская супруга.При этом кандидат признался, что иногда прибегает к ненормативной лексике на русском языке. На вопрос о том, чья крепче, томская или нью-йоркская, Филипченко заметил: "Конечно, российская. В Америке у них 100-300 слов. А в России поэмы писать можно".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210504/ssha-1731064692.html

https://ria.ru/20210504/rossiyane-1731068103.html

россия

нью-йорк (город)

сша

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виталий филипченко, россия, билл де блазио, нью-йорк (город), сша, в мире