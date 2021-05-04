https://ria.ru/20210504/filipchenko-1731067487.html
Кандидат в мэры Нью-Йорка поведал о проблемах города
Кандидат в мэры Нью-Йорка поведал о проблемах города
Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко заявил о "разбазаривании денег" в сфере содержания дорог в Большом яблоке. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:15
2021-05-04T10:15
2021-05-04T11:09
виталий филипченко
россия
билл де блазио
флорида
нью-йорк (город)
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко заявил о "разбазаривании денег" в сфере содержания дорог в Большом яблоке.Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио.Кандидат считает проблемной сферу ремонта дорог. "К примеру, на дорогу кладется асфальт. В следующий раз его должны заменить через 10 лет. Срок годности минимум 10 лет. В Нью-Йорке кладут асфальт, а через два года сдирают и кладут новый", - рассказал Филипченко в интервью РИА Новости."Это разбазаривание денег, бюджета. Это вызывает вопросы. Это говорит о том, что система полностью развалена в Нью-Йорке, в мэрии", - добавил он.Кандидат посетовал, что у действующих властей города есть деньги покрасить велосипедную дорожку, организовать велосипедное движение, покрасить дорожки для автобусов, но при этом в городе не хватает биотуалетов. "При том количестве бездомных, которые живут на улице в Нью-Йорке (это более 20 000 человек), он (действующий мэр города – ред.) не может поставить биотуалеты. Что, чтобы справить свою человеческую нужду, они должны прятаться по углам, как животные?! Ему не пришла идея поставить биотуалеты на каждом углу", - указал Филипченко.Отвечая на вопрос о том, отличаются ли дороге в Нью-Йорке от российских, кандидат сказал: "В Нью-Йорке, как в России – дураки и дороги. Скрывать не буду"."Если посмотреть другие штаты, к примеру, Флориду – там дороги намного лучше. Там бюджет штата 4 миллиарда, а бюджет Нью-Йорка – 90 миллиардов. Качество дорог в Флориде намного лучше. А здесь хуже делают. Неправильное распределение бюджета", - поделился Филипченко."Факт есть факт. Цифры есть цифры", - добавил он. По его мнению, городским властям не хватает прозрачности в расходах. "Вдобавок если кто-то как-то провинился, то он должен быть наказан", - указал кандидат.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210504/ssha-1731064692.html
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виталий филипченко, россия, билл де блазио, флорида, нью-йорк (город), в мире
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко заявил о "разбазаривании денег" в сфере содержания дорог в Большом яблоке.
Филипченко приехал в США более 10 лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио
.
Кандидат считает проблемной сферу ремонта дорог. "К примеру, на дорогу кладется асфальт. В следующий раз его должны заменить через 10 лет. Срок годности минимум 10 лет. В Нью-Йорке кладут асфальт, а через два года сдирают и кладут новый", - рассказал Филипченко в интервью РИА Новости.
"Это разбазаривание денег, бюджета. Это вызывает вопросы. Это говорит о том, что система полностью развалена в Нью-Йорке
, в мэрии", - добавил он.
Кандидат посетовал, что у действующих властей города есть деньги покрасить велосипедную дорожку, организовать велосипедное движение, покрасить дорожки для автобусов, но при этом в городе не хватает биотуалетов. "При том количестве бездомных, которые живут на улице в Нью-Йорке (это более 20 000 человек), он (действующий мэр города – ред.) не может поставить биотуалеты. Что, чтобы справить свою человеческую нужду, они должны прятаться по углам, как животные?! Ему не пришла идея поставить биотуалеты на каждом углу", - указал Филипченко.
Отвечая на вопрос о том, отличаются ли дороге в Нью-Йорке от российских, кандидат сказал: "В Нью-Йорке, как в России
– дураки и дороги. Скрывать не буду".
"Если посмотреть другие штаты, к примеру, Флориду
– там дороги намного лучше. Там бюджет штата 4 миллиарда, а бюджет Нью-Йорка – 90 миллиардов. Качество дорог в Флориде намного лучше. А здесь хуже делают. Неправильное распределение бюджета", - поделился Филипченко.
"Факт есть факт. Цифры есть цифры", - добавил он. По его мнению, городским властям не хватает прозрачности в расходах. "Вдобавок если кто-то как-то провинился, то он должен быть наказан", - указал кандидат.