https://ria.ru/20210504/elektrokary-1731047764.html
Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
Доля продаж новых электрокаров на российском рынке достигнет 25% к 2035 году, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T02:19
2021-05-04T02:19
2021-05-04T02:19
россия
авто
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Доля продаж новых электрокаров на российском рынке достигнет 25% к 2035 году, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.По мнению Бутенко, развитие сети зарядных станций, а также снижение ввозных налогов и налогов на владение электромобилем могли бы подтолкнуть развитие этого сегмента в РФ. При этом такие меры, как бесплатная парковка для электромобилей в Москве или планируемое освобождение от транспортного налога в Дагестане, Башкирии, Забайкалье, Волгоградской области и на Сахалине должны быть "максимально растиражированы" по всей стране, отмечает он.По данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых электромобилей в России в 2020 году увеличились почти в два раза, до 687 штук. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в прошлом году упали на 9%, составив 1,6 млн штук (по информации Ассоциации европейского бизнеса).В исследовании также уточняется, что доля мирового рынка электромобилей в 2020 году увеличилась до 12% (с 8% в 2019 году) на фоне поддержки со стороны государств и ведущих автопроизводителей в период пандемии."Уже в 2026 году на электрифицированные автомобили будет приходиться более половины мировых продаж легковых транспортных средств", - отмечается в исследовании. - В 2025 году автомобили с нулевым выбросом CO2, включая автомобили, работающие на топливных элементах, составят 47% новых легковых транспортных средств, продаваемых по всему миру".При этом замена всего мирового парка автомобилей, находящихся в использовании, займет достаточно много времени. По прогнозам BCG, к 2035 году 70% транспортных средств на дорогах все еще будут ездить на бензине или дизеле.
https://ria.ru/20201125/tesla-1586257766.html
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россия, авто, экономика
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Доля продаж новых электрокаров на российском рынке достигнет 25% к 2035 году, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Если говорить о России, то она относится к группе стран, где ожидается постепенное снижение доли традиционных бензиновых и дизельных легковых автомобилей в продажах с примерно 97% сейчас до 55% к 2035 году. Доля же электрокаров в продажах новых автомобилей к этому времени должна достигнуть примерно 25%", — считает руководитель глобального направления "города будущего" BCG Владислав Бутенко, слова которого приводятся в исследовании.
По мнению Бутенко, развитие сети зарядных станций, а также снижение ввозных налогов и налогов на владение электромобилем могли бы подтолкнуть развитие этого сегмента в РФ. При этом такие меры, как бесплатная парковка для электромобилей в Москве или планируемое освобождение от транспортного налога в Дагестане, Башкирии, Забайкалье, Волгоградской области и на Сахалине должны быть "максимально растиражированы" по всей стране, отмечает он.
По данным аналитического агентства "Автостат
", продажи новых электромобилей в России
в 2020 году увеличились почти в два раза, до 687 штук. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в прошлом году упали на 9%, составив 1,6 млн штук (по информации Ассоциации европейского бизнеса
).
В исследовании также уточняется, что доля мирового рынка электромобилей в 2020 году увеличилась до 12% (с 8% в 2019 году) на фоне поддержки со стороны государств и ведущих автопроизводителей в период пандемии.
"Уже в 2026 году на электрифицированные автомобили будет приходиться более половины мировых продаж легковых транспортных средств", - отмечается в исследовании. - В 2025 году автомобили с нулевым выбросом CO2, включая автомобили, работающие на топливных элементах, составят 47% новых легковых транспортных средств, продаваемых по всему миру".
При этом замена всего мирового парка автомобилей, находящихся в использовании, займет достаточно много времени. По прогнозам BCG, к 2035 году 70% транспортных средств на дорогах все еще будут ездить на бензине или дизеле.