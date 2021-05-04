https://ria.ru/20210504/dron-1731086973.html

РЭО создаст программу для анализа мусорных полигонов с дронов

РЭО создаст программу для анализа мусорных полигонов с дронов

Российский экологический оператор (РЭО) проведет 21-25 мая онлайн-хакатон, участники которого должны предложить программу для анализа состояния полигона для... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:12

2021-05-04T13:12

2021-05-04T13:12

россия

денис буцаев

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) проведет 21-25 мая онлайн-хакатон, участники которого должны предложить программу для анализа состояния полигона для отходов по информации, полученной с беспилотника, говорится в сообщении РЭО."21-25 мая РЭО проведет первый хакатон в сфере обращения с отходами для разработчиков "Построение 3D-модели полигона". Он пройдет в онлайн-формате", - говорится в сообщении.Как уточняют организаторы, участники будут решать задачу по разработке программного продукта для построения и визуализации 3D-модели полигона на основании съемки с дрона — таким образом, чтобы определить характеристики объекта и объемы накопленных отходов. В итоге продукт должен будет отслеживать жизненный цикл полигона."РЭО впервые проведет хакатон. Это позволит, с одной стороны, поддержать талантливых IT-специалистов. А с другой — найти лучшие решения для существующей проблемы, связанной с нехваткой достоверных данных об остаточной вместимости полигонов и об объемах накопленных отходов на таких площадках. Лучшее решение представим на рассмотрение заместителю председателя правительства Российской Федерации Виктории Валерьевне Абрамченко", — приводятся в сообщении слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.Как отмечается в регламенте мероприятия, жюри может выделить несколько решений-победителей, при этом они не должны быть доработкой ранее разрабатываемых программ.

https://ria.ru/20210502/musor-1730883503.html

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россия, денис буцаев, общество