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В Донецке сообщили о выстрелах из автоматов в районе аэропорта

В Донецке сообщили о выстрелах из автоматов в районе аэропорта

Автоматные или пулеметные выстрелы слышны на северной окраине Донецка в районе аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:59

2021-05-04T17:59

2021-05-04T23:17

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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Автоматные или пулеметные выстрелы слышны на северной окраине Донецка в районе аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.В частности, с улицы Взлетной, примыкающей к территории воздушной гавани, слышны короткие очереди из двух выстрелов, которые смолкают время от времени выстрелы.Ранее представитель СЦКК сообщил, что ВСУ четыре раза за минувшие сутки нарушили перемирие, а в результате снайперского огня погиб военнослужащий ДНР.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.

луганская народная республика

киев

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире