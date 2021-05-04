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В Донецке сообщили о выстрелах из автоматов в районе аэропорта
В Донецке сообщили о выстрелах из автоматов в районе аэропорта
Автоматные или пулеметные выстрелы слышны на северной окраине Донецка в районе аэропорта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:59
2021-05-04T23:17
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Автоматные или пулеметные выстрелы слышны на северной окраине Донецка в районе аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.В частности, с улицы Взлетной, примыкающей к территории воздушной гавани, слышны короткие очереди из двух выстрелов, которые смолкают время от времени выстрелы.Ранее представитель СЦКК сообщил, что ВСУ четыре раза за минувшие сутки нарушили перемирие, а в результате снайперского огня погиб военнослужащий ДНР.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
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сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире

В Донецке сообщили о выстрелах из автоматов в районе аэропорта

17:59 04.05.2021 (обновлено: 23:17 04.05.2021)
 
© REUTERS / Anastasia VlasovaУкраинский военный в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военный в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© REUTERS / Anastasia Vlasova
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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Автоматные или пулеметные выстрелы слышны на северной окраине Донецка в районе аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, с улицы Взлетной, примыкающей к территории воздушной гавани, слышны короткие очереди из двух выстрелов, которые смолкают время от времени выстрелы.
Ранее представитель СЦКК сообщил, что ВСУ четыре раза за минувшие сутки нарушили перемирие, а в результате снайперского огня погиб военнослужащий ДНР.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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