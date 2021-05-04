В ЕСПЧ рассказали, от чего зависит рассмотрение тысяч жалоб из Донбасса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
ПАРИЖ, 4 мая – РИА Новости, Анастасия Иванова. Рассмотрение тысяч обращений пострадавших в ходе конфликта на востоке Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зависит от решения по межгосударственным жалобам против России со стороны Украины и Нидерландов, сроки неизвестны, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщил, что Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд не спешат разбираться с 8 тысячами дел пострадавших в Донбассе. Что касается ЕСПЧ, по его словам, то с 2015 года было направлено 5,5 тысячи дел от пострадавших жителей ДНР.
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"Ключевой вопрос, который должен быть определен в заявках, касающихся конфликта на востоке Украины, - это то, обладает ли Украина или Россия юрисдикцией в отношении обжалуемых вопросов в соответствии со статьей 1 Европейской конвенции о правах человека. По состоянию дел на сегодня суд ожидает решения по этому вопросу по соответствующему межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России", - сказали агентству в суде, комментируя заявление Пушилина.
В 2014 году Украина обратилась в ЕСПЧ с двумя жалобами, обвиняя Россию в нарушении прав человека в Крыму и на Востоке Украины. РФ не раз отвергала обвинения, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове, закрыт окончательно.
В 2020 году Нидерланды подали жалобу в связи с крушением в 2014 году пассажирского самолета Boeing "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17). Суд объединил их в одно делопроизводство.
В инстанции отметили, что в этой связи не могут указать какой-либо конкретный срок решения по индивидуальным жалобам.
До этого правительство Нидерландов распространило заявление, в котором сообщило о намерении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Позже Страсбургский суд подтвердил РИА Новости факт получения жалобы. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.
ЕСПЧ пояснил, что в настоящее время имеется пять других межгосударственных жалоб и около 7000 индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в суде в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине, среди которых две жалобы, поданные родственниками жертв катастрофы MH17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.