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Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес на праздниках
Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес на праздниках
Россиянам, чтобы не набрать лишних килограммов на майских праздниках, стоит не увлекаться "нездоровой" едой - она не должна превышать 20% от рациона, также... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:32
2021-05-04T10:42
россия
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянам, чтобы не набрать лишних килограммов на майских праздниках, стоит не увлекаться "нездоровой" едой - она не должна превышать 20% от рациона, также необходимо пить около 2 литров воды в день и начинать прием пищи с порции овощей, рассказала РИА Новости диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха."Задача человека при организации питания праздниках — не переедать и стараться соблюдать правильный, здоровый рацион. Обычно на каникулах мы можем позволить себе около 20% "нездоровой" еды в виде выпечки, сладостей, жирных лакомств. Однако лучше не увлекаться таким питанием, а по завершении праздников — максимально нормализовать питание", - пояснила она.Не переедать поможет и питьевой режим - около 2 литров чистой воды в день. Выпивать стакан воды можно перед едой, что позволит лучше контролировать аппетит. Прием пищи желательно начинать с порции овощей — они богаты клетчаткой, придают сытость и предотвращают переедание. Важно также помнить не только о вреде, но и о высокой калорийности алкоголя, напоминает диетолог."Конечно, никто не застрахован от случайных или даже запланированных перееданий, особенно в праздничные дни. После таких "срывов" можно сделать 1-2 разгрузочных дня, например, овощной, кефирный, яблочный, а затем снова вернуться к режиму здорового питания", - признает Макуха.После "срыва" может возникнуть соблазн провести целый курс разгрузочных дней, однако этого делать не следует. "Нарушать таким образом сбалансированный план питания нельзя. Проведение разгрузочных дней более 2 раз в неделю может привести к значительному снижению метаболизма и даже к обратному эффекту — набору веса. Целью таких дней является не похудение, а достижение идеального обмена веществ, при котором обеспечивается освобождение организма от лишнего веса, который был набран в период переедания во время праздничных дней", - заключила диетолог.
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россия, общество

Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес на праздниках

08:32 04.05.2021 (обновлено: 10:42 04.05.2021)
 
© Depositphotos / magoneФрукты на гриле
Фрукты на гриле - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Depositphotos / magone
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянам, чтобы не набрать лишних килограммов на майских праздниках, стоит не увлекаться "нездоровой" едой - она не должна превышать 20% от рациона, также необходимо пить около 2 литров воды в день и начинать прием пищи с порции овощей, рассказала РИА Новости диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.
"Задача человека при организации питания праздниках — не переедать и стараться соблюдать правильный, здоровый рацион. Обычно на каникулах мы можем позволить себе около 20% "нездоровой" еды в виде выпечки, сладостей, жирных лакомств. Однако лучше не увлекаться таким питанием, а по завершении праздников — максимально нормализовать питание", - пояснила она.
Не переедать поможет и питьевой режим - около 2 литров чистой воды в день. Выпивать стакан воды можно перед едой, что позволит лучше контролировать аппетит. Прием пищи желательно начинать с порции овощей — они богаты клетчаткой, придают сытость и предотвращают переедание. Важно также помнить не только о вреде, но и о высокой калорийности алкоголя, напоминает диетолог.
"Конечно, никто не застрахован от случайных или даже запланированных перееданий, особенно в праздничные дни. После таких "срывов" можно сделать 1-2 разгрузочных дня, например, овощной, кефирный, яблочный, а затем снова вернуться к режиму здорового питания", - признает Макуха.
Кошелек - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек
После "срыва" может возникнуть соблазн провести целый курс разгрузочных дней, однако этого делать не следует. "Нарушать таким образом сбалансированный план питания нельзя. Проведение разгрузочных дней более 2 раз в неделю может привести к значительному снижению метаболизма и даже к обратному эффекту — набору веса. Целью таких дней является не похудение, а достижение идеального обмена веществ, при котором обеспечивается освобождение организма от лишнего веса, который был набран в период переедания во время праздничных дней", - заключила диетолог.
 
РоссияОбщество
 
 
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