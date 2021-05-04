https://ria.ru/20210504/davlenie-1731135667.html

Климкин назвал способ давления на Россию для "возвращения" Крыма

Климкин назвал способ давления на Россию для "возвращения" Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ давления на Россию, который позволит "вернуть" Крым в состав страны. Его слова приводит... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T20:18

2021-05-04T20:18

2021-05-04T21:17

россия

азовское море

павел климкин

республика крым

севастополь

украина

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ давления на Россию, который позволит "вернуть" Крым в состав страны. Его слова приводит "Обозреватель".По его мнению, если Киев возобновит подачу воды в регион, он фактически признает его как часть Российской Федерации. Климкин сравнил эту ситуацию с присоединением прибалтийских государств к СССР в 1939-1940 годах."То есть формально "непризнание оккупации", но все остальное работает", — рассуждает он.Крым стал российским регионом в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за включение полуострова в состав России. После этого Украина прекратила подачу воды в регион через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. На данный момент в республике ликвидировали острый дефицит воды. Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Это покроет потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей. Кроме того, в Азовском море планируют пробурить скважины для разведки пресной воды. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ее запасы на этой территории большие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/krym-1731132759.html

https://ria.ru/20210504/voyna-1731077261.html

россия

азовское море

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азовское море, павел климкин, республика крым, севастополь, украина