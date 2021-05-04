https://ria.ru/20210504/dacha-1731102981.html

В "Садоводах России" назвали фейком сообщения о штрафах для дачников

В "Садоводах России" назвали фейком сообщения о штрафах для дачников

Председатель "Садоводов России" Андрей Туманов опроверг сообщения о штрафах за одуванчики и мяту на дачных участках. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:16

2021-05-04T15:16

2021-05-04T15:57

андрей туманов

москва

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Председатель "Садоводов России" Андрей Туманов опроверг сообщения о штрафах за одуванчики и мяту на дачных участках."Это фейк, о чем вы говорите. <...> Глупость полнейшая, притянуто за уши в рекламных целях. Люди просто рекламируют себя. Можно только посмеяться над этим и успокоить людей. Чтобы они не верили этим фейкам. Таких юристов надо ставить в черный список. Зря пугают народ", — заявил он телеканалу "360".По словам председателя организации, несмотря на существование перечня сорных трав, за последние сто лет никого за сорняки не штрафовали. Хотя, подчеркнул Туманов, за некоторые растения, вытесняющие местную флору, стоило бы наказывать: например, за американский клен, который растет в столице."Это очень вредное растение, жуткий аллерген, вытесняющий всех. Кто вообще знает об этом растении, кто штрафует? Хотя здесь действительно есть опасность", — объяснил он.Ранее юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова рассказала РИА Недвижимость, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, в том числе одуванчик лекарственный и мяту полевую, грозит административный штраф. При этом, по ее словам, при несущественности нарушения, когда вред от него крайне мал, ответственности можно избежать.

https://realty.ria.ru/20210412/zabor-1727581854.html

https://ria.ru/20210428/shtrafy-1730234759.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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андрей туманов, москва, общество