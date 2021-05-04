Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/chekhiya-1731144132.html
Генпрокурор Чехии допустил остановку дела о Врбетице
Генпрокурор Чехии допустил остановку дела о Врбетице
Если не удастся допросить подозреваемых во взрывах на оружейных складах во Врбетице или обеспечить их присутствие, дело могут остановить, заявил генпрокурор... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:47
2021-05-04T23:43
россия
сергей лавров
москва
в мире
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_0:617:2543:2047_1920x0_80_0_0_99f8b6808ee95f954be378864ca76774.jpg
ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Если не удастся допросить подозреваемых во взрывах на оружейных складах во Врбетице или обеспечить их присутствие, дело могут остановить, заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.По его словам, "такова законная процедура"."С самого начала я утверждаю, что у следствия существует только одна версия и что нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела", — сказал Земан.Генпрокурор считает, что граждане страны могут гордиться тем, как Чехия решила ситуацию с инцидентом во Врбетице.Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП в 2014 году на Москву. Прага выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ — 20 сотрудников чешского посольства.Стало известно, что полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг данные о розыске: он указал, что соответствующий ордер ранее выдала Великобритания. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля.В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие". Бездоказательные обвинения Праги нанесли чрезвычайный вред отношениям между странами, подчеркнули в Москве. В МИД заявили, что выпады в адрес России — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/chekhiya-1731133402.html
https://ria.ru/20210504/chekhiya-1731127939.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_dbc7a386c2c7f0caf6db96735019bb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, москва, в мире, чехия

Генпрокурор Чехии допустил остановку дела о Врбетице

21:47 04.05.2021 (обновлено: 23:43 04.05.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Если не удастся допросить подозреваемых во взрывах на оружейных складах во Врбетице или обеспечить их присутствие, дело могут остановить, заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.
По его словам, "такова законная процедура".
"С самого начала я утверждаю, что у следствия существует только одна версия и что нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела", — сказал Земан.
Генпрокурор считает, что граждане страны могут гордиться тем, как Чехия решила ситуацию с инцидентом во Врбетице.
Вид на Прагу со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 19:48Сказано в эфире
"Выстрелили себе в ногу". Политолог о новом повороте скандала в Чехии
Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП в 2014 году на Москву. Прага выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ — 20 сотрудников чешского посольства.
Стало известно, что полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг данные о розыске: он указал, что соответствующий ордер ранее выдала Великобритания. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля.
В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие". Бездоказательные обвинения Праги нанесли чрезвычайный вред отношениям между странами, подчеркнули в Москве. В МИД заявили, что выпады в адрес России — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом.
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 18:41
Парламент Чехии начал заседание по "делу вице-премьера Гамачека"
 
РоссияСергей ЛавровМоскваВ миреЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
00:04ВКС проведет авиационную тренировку воздушного парада над Москвой
23:58У Порошенко нашли купленные через офшоры произведения Дали и Репина
Лента новостейМолния