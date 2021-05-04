https://ria.ru/20210504/chekhiya-1731144132.html

Генпрокурор Чехии допустил остановку дела о Врбетице

Генпрокурор Чехии допустил остановку дела о Врбетице

Если не удастся допросить подозреваемых во взрывах на оружейных складах во Врбетице или обеспечить их присутствие, дело могут остановить, заявил генпрокурор... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:47

2021-05-04T21:47

2021-05-04T23:43

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ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Если не удастся допросить подозреваемых во взрывах на оружейных складах во Врбетице или обеспечить их присутствие, дело могут остановить, заявил генпрокурор Чехии Павел Земан.По его словам, "такова законная процедура"."С самого начала я утверждаю, что у следствия существует только одна версия и что нельзя исключить, что уголовное производство завершится отложением дела", — сказал Земан.Генпрокурор считает, что граждане страны могут гордиться тем, как Чехия решила ситуацию с инцидентом во Врбетице.Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП в 2014 году на Москву. Прага выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ — 20 сотрудников чешского посольства.Стало известно, что полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако курирующий дело о взрывах прокурор Мартин Малуш позже опроверг данные о розыске: он указал, что соответствующий ордер ранее выдала Великобритания. По его словам, речь идет о тех самых гражданах, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля.В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие". Бездоказательные обвинения Праги нанесли чрезвычайный вред отношениям между странами, подчеркнули в Москве. В МИД заявили, что выпады в адрес России — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/chekhiya-1731133402.html

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россия, сергей лавров, москва, в мире, чехия