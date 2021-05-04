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Парламент Чехии начал заседание по "делу вице-премьера Гамачека"
Парламент Чехии начал заседание по "делу вице-премьера Гамачека"
В Праге начинается закрытое заседание парламента республики, на котором депутаты рассмотрят ситуацию, связанную с якобы намерением первого вице-премьера Яна... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:41
2021-05-04T22:09
россия
ян гамачек
сергей лавров
москва
чехия
в мире
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ПРАГА, 4 мая - РИА Новости. В Праге начинается закрытое заседание парламента республики, на котором депутаты рассмотрят ситуацию, связанную с якобы намерением первого вице-премьера Яна Гамачека посетить в апреле Москву в связи с инцидентом во Врбетице, сообщило Чешское ТВ.Пражское издание Seznam Zprávy во вторник со ссылкой на высокопоставленные источники написало, что Гамачек планировал посетить РФ в середине апреля и договориться о том, что Прага не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии, а также о поставке "Спутник V". Сам Гамачек позже опроверг публикацию, назвав ее "спекуляциями".В свою очередь, лидеры оппозиционных партий заявили о том, что если информация о намерениях Гамачека подтвердится, то он должен немедленно подать в отставку, а кабмин должен заново запросить парламент о выражении доверия."Проведение специального заседания парламента по вопросу о Гамачеке было одобрено большинством депутатов. На заседание прибыли генпрокурор Павел Земан, директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, глава полиции Ян Швейдар, ожидается также прибытие руководителей гражданской и военной разведок", - сообщило ТВ.Заседание пройдет в закрытом режиме, без записи выступлений, депутаты не могут пользоваться ноутбуками и мобильными телефонами, дополнило ТВ. Телетрансляция из зала заседаний будет прервана.Лидер коммунистов Войтех Филип оказался единственным депутатом, возразившим против специального заседания парламента по поводу статьи о Гамачеке."Я всегда был против того, чтобы парламент действовал по воле медиакратии", - заявил Филип, который является заместителем спикера парламента.Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие", и четко это демонстрирует, отметив, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям стран.В МИД РФ добавили, что бездоказательные обвинения в адрес России - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице.
https://ria.ru/20210504/otstavka-1731105654.html
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россия, ян гамачек, сергей лавров, москва, чехия, в мире

Парламент Чехии начал заседание по "делу вице-премьера Гамачека"

18:41 04.05.2021 (обновлено: 22:09 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 4 мая - РИА Новости. В Праге начинается закрытое заседание парламента республики, на котором депутаты рассмотрят ситуацию, связанную с якобы намерением первого вице-премьера Яна Гамачека посетить в апреле Москву в связи с инцидентом во Врбетице, сообщило Чешское ТВ.
Пражское издание Seznam Zprávy во вторник со ссылкой на высокопоставленные источники написало, что Гамачек планировал посетить РФ в середине апреля и договориться о том, что Прага не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии, а также о поставке "Спутник V". Сам Гамачек позже опроверг публикацию, назвав ее "спекуляциями".
В свою очередь, лидеры оппозиционных партий заявили о том, что если информация о намерениях Гамачека подтвердится, то он должен немедленно подать в отставку, а кабмин должен заново запросить парламент о выражении доверия.
"Проведение специального заседания парламента по вопросу о Гамачеке было одобрено большинством депутатов. На заседание прибыли генпрокурор Павел Земан, директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, глава полиции Ян Швейдар, ожидается также прибытие руководителей гражданской и военной разведок", - сообщило ТВ.
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Заседание пройдет в закрытом режиме, без записи выступлений, депутаты не могут пользоваться ноутбуками и мобильными телефонами, дополнило ТВ. Телетрансляция из зала заседаний будет прервана.
Лидер коммунистов Войтех Филип оказался единственным депутатом, возразившим против специального заседания парламента по поводу статьи о Гамачеке.
"Я всегда был против того, чтобы парламент действовал по воле медиакратии", - заявил Филип, который является заместителем спикера парламента.
Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.
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В МИД РФ добавили, что бездоказательные обвинения в адрес России - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице.
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