https://ria.ru/20210504/chekhiya-1731127939.html

Парламент Чехии начал заседание по "делу вице-премьера Гамачека"

Парламент Чехии начал заседание по "делу вице-премьера Гамачека"

В Праге начинается закрытое заседание парламента республики, на котором депутаты рассмотрят ситуацию, связанную с якобы намерением первого вице-премьера Яна... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T18:41

2021-05-04T18:41

2021-05-04T22:09

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ян гамачек

сергей лавров

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ПРАГА, 4 мая - РИА Новости. В Праге начинается закрытое заседание парламента республики, на котором депутаты рассмотрят ситуацию, связанную с якобы намерением первого вице-премьера Яна Гамачека посетить в апреле Москву в связи с инцидентом во Врбетице, сообщило Чешское ТВ.Пражское издание Seznam Zprávy во вторник со ссылкой на высокопоставленные источники написало, что Гамачек планировал посетить РФ в середине апреля и договориться о том, что Прага не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии, а также о поставке "Спутник V". Сам Гамачек позже опроверг публикацию, назвав ее "спекуляциями".В свою очередь, лидеры оппозиционных партий заявили о том, что если информация о намерениях Гамачека подтвердится, то он должен немедленно подать в отставку, а кабмин должен заново запросить парламент о выражении доверия."Проведение специального заседания парламента по вопросу о Гамачеке было одобрено большинством депутатов. На заседание прибыли генпрокурор Павел Земан, директор Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка, глава полиции Ян Швейдар, ожидается также прибытие руководителей гражданской и военной разведок", - сообщило ТВ.Заседание пройдет в закрытом режиме, без записи выступлений, депутаты не могут пользоваться ноутбуками и мобильными телефонами, дополнило ТВ. Телетрансляция из зала заседаний будет прервана.Лидер коммунистов Войтех Филип оказался единственным депутатом, возразившим против специального заседания парламента по поводу статьи о Гамачеке."Я всегда был против того, чтобы парламент действовал по воле медиакратии", - заявил Филип, который является заместителем спикера парламента.Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие", и четко это демонстрирует, отметив, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям стран.В МИД РФ добавили, что бездоказательные обвинения в адрес России - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице.

https://ria.ru/20210504/otstavka-1731105654.html

https://ria.ru/20210503/chekhiya-1730956316.html

https://ria.ru/20210503/vysylka-1731025296.html

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россия, ян гамачек, сергей лавров, москва, чехия, в мире