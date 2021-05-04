https://ria.ru/20210504/borrel-1731106167.html

Боррель обсудил с Блинкеном отношения с Россией

Боррель обсудил с Блинкеном отношения с Россией

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи глав МИД G7 в Лондоне... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:35

2021-05-04T15:35

2021-05-04T17:16

россия

жозеп боррель

энтони блинкен

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ/ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен на полях встречи глав МИД G7 в Лондоне обсудили отношения с Россией, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС."Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в сообщении.В госдепе сообщили, что Блинкен и Боррель обсудили углубление сотрудничества США и ЕС по общим приоритетам, включая Россию. "Госсекретарь и верховный представитель обсудили пути углубления сотрудничества США и ЕС по общим приоритетам внешней политики, включая Россию, Иран, Китай, Афганистан и регион Африканского рога", - сообщил в заявлении официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.По его словам, Блинкен повторил позицию нынешней администрации, что отношения США с ЕС следует оживить.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве. ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.

https://ria.ru/20210501/sanktsii-1730798508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, энтони блинкен, еврокомиссия