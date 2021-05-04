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В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма
В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Украине нужно... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:54
2021-05-04T21:54
россия
жкх
руслан бальбек
азовское море
павел климкин
марат хуснуллин
евросоюз
симферополь
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Украине нужно сохранять водную блокаду полуострова.Ранее Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" - не поставлять воду в Крым."Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове", - сказал Бальбек РИА Новости.По словам депутата, бывший министр постоянно придумывает планы по "возвращению" Крыма, "оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе", а результата нет. Бальбек отметил, что хоть полуостров действительно испытывает проблемы с водой, природный фактор поспособствовал наполнению водохранилищ и графики подачи воды были откорректированы."И здесь господин Климкин не угадал", - заключил Бальбек.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин ранее заявил, что первые скважины для поиска пресной воды пробурят под Азовским морем в июле.
https://ria.ru/20210504/skvazhiny-1731128989.html
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россия
азовское море
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россия, жкх, руслан бальбек, азовское море, павел климкин, марат хуснуллин, евросоюз, симферополь

В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма

21:54 04.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Украине нужно сохранять водную блокаду полуострова.
Ранее Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" - не поставлять воду в Крым.
Ейский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
18:48
Под Азовским морем пробурят первые скважины для поиска пресной воды
"Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове", - сказал Бальбек РИА Новости.
По словам депутата, бывший министр постоянно придумывает планы по "возвращению" Крыма, "оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе", а результата нет. Бальбек отметил, что хоть полуостров действительно испытывает проблемы с водой, природный фактор поспособствовал наполнению водохранилищ и графики подачи воды были откорректированы.
"И здесь господин Климкин не угадал", - заключил Бальбек.
Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
20:18
Климкин назвал способ давления на Россию для "возвращения" Крыма
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин ранее заявил, что первые скважины для поиска пресной воды пробурят под Азовским морем в июле.
 
РоссияЖКХРуслан БальбекАзовское мореПавел КлимкинМарат ХуснуллинЕвросоюзСимферополь
 
 
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