В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Украине нужно сохранять водную блокаду полуострова.
Ранее Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" - не поставлять воду в Крым.
"Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове", - сказал Бальбек РИА Новости.
По словам депутата, бывший министр постоянно придумывает планы по "возвращению" Крыма, "оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе", а результата нет. Бальбек отметил, что хоть полуостров действительно испытывает проблемы с водой, природный фактор поспособствовал наполнению водохранилищ и графики подачи воды были откорректированы.
"И здесь господин Климкин не угадал", - заключил Бальбек.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин ранее заявил, что первые скважины для поиска пресной воды пробурят под Азовским морем в июле.