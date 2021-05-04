https://ria.ru/20210504/blokada-1731144422.html

В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма

В Госдуме оценили слова Климкина о водной блокаде Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Украине нужно... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:54

2021-05-04T21:54

2021-05-04T21:54

россия

жкх

руслан бальбек

азовское море

павел климкин

марат хуснуллин

евросоюз

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151316/20/1513162068_0:115:2457:1497_1920x0_80_0_0_c2965048584ba2dc6f7bd630cccb7b6a.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "хайпом" слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Украине нужно сохранять водную блокаду полуострова.Ранее Климкин заявил, что способ "реально давить на Россию в вопросе "деоккупации" - не поставлять воду в Крым."Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове", - сказал Бальбек РИА Новости.По словам депутата, бывший министр постоянно придумывает планы по "возвращению" Крыма, "оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе", а результата нет. Бальбек отметил, что хоть полуостров действительно испытывает проблемы с водой, природный фактор поспособствовал наполнению водохранилищ и графики подачи воды были откорректированы."И здесь господин Климкин не угадал", - заключил Бальбек.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин ранее заявил, что первые скважины для поиска пресной воды пробурят под Азовским морем в июле.

https://ria.ru/20210504/skvazhiny-1731128989.html

https://ria.ru/20210504/davlenie-1731135667.html

россия

азовское море

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, руслан бальбек, азовское море, павел климкин, марат хуснуллин, евросоюз, симферополь